Жители Благовещенска простились с народным артистом Владимиром Матвеевым

Благовещенск простился с народным артистом России Владимиром Матвеевым. Амурскому театру драмы он отдал без малого 40 лет своей творческой жизни. Его увезли в больницу прямо из гримерки. Не стало Владимира Гавриловича 10 апреля. Здесь же, в театре, артиста проводили в последний путь аплодисментами.

В гримерку Владимира Матвеева артисты театра стараются не заходить. Душа, как им кажется, сейчас прощается со всем земным. Эту небольшую уборную на двоих делили народный артист Матвеев и заслуженный работник культуры области, художник и актер Василий Веровчук. На самом деле их связывало гораздо больше – 30 лет дружбы.

«Такая какая-то пустота внутри... У меня еще один кабинет, где я работаю как художник. Вот приходил он и: "Давай, Васька, приходи, будем кофе пить!". Сейчас этого уже не будет... Не будет бесед об искусстве, театре, о жизни», – рассказал Василий Веровчук.

Директор театра Татьяна Бедина сказала, что в эти дни в театр приходило много писем и телеграмм. Прислал письмо и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. «Он относился к той категории артистов, которая по праву носит звание "Народный". Он обладал потрясающей заразительностью и огромным талантом, мастерством, обаянием и чувством юмора. Как истинный артист он выходил на сцену до последнего, невзирая на плохое самочувствие. Сам вводил артистов на роли в спектакле, которые играл. Я выражаю самые искренние соболезнования», – написал Александр Калягин.

«Мы переиграли с ним и любовников, и мужа с женой, и соседей... Кого только ни играли! Впервые в жизни он подвел меня», – вспоминает народная артистка Анна Лаптева.

Владимир Матвеев родился в 1939 году в селе Любча Приморского края. Окончил Уссурийское культпросветучилище по специальности «режиссура» и факультет театрального искусства Дальневосточного педагогического института искусств. Приехал в Амурский театр драмы в 1978 году. Практически до последних своих дней он работал. Он сыграл более 200 ролей, как режиссер поставил 20 спектаклей.

Ему стало плохо прямо в театре. В этот день он должен был выйти на сцену в главной роли в спектакле «Диоген». Это был бенефисный спектакль, который поставили к его 75-летнему юбилею.

На прощании сначала были родные и близкие, потом стали подходить театралы. В 10 часов началось отпевание. Прощались с артистом в холле, а в самом зале театра показывали последнее интервью с участием Владимира Матвеева – программу «С любимыми не расставайтесь!».

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