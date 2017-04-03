Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: государственный налоговый инспектор и завкафедрой иностранных языков

Утром 14 апреля на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Наталья Шабанова. Она расскажет о регламенте и особенностях декларационной кампании 2016 года и налоговых льготах для клиентов «Платона». Ведущие утреннего эфира – Эльвира Оверченко и Олег Никитин.

В дневном эфире «Эха» слушатели узнают о том, для чего амурские и китайские учёные объединили четыре языка в одном словаре. Гость студии – заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова. Автор и ведущий программы – Михаил Митрофанов. Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

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