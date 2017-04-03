Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:52 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: государственный налоговый инспектор и завкафедрой иностранных языков

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: государственный налоговый инспектор и завкафедрой иностранных языков

Утром 14 апреля на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Наталья Шабанова. Она расскажет о регламенте и особенностях декларационной кампании 2016 года и налоговых льготах для клиентов «Платона». Ведущие утреннего эфира – Эльвира Оверченко и Олег Никитин.

В дневном эфире «Эха» слушатели узнают о том, для чего амурские и китайские учёные объединили четыре языка в одном словаре. Гость студии – заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова. Автор и ведущий программы – Михаил Митрофанов. Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира, позвонив по номеру (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001.

Просмотров всего: 14

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Задержаны расхитители миллионов, предназначенных на строительство резиденции Путина: обзор прессы
Общество 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: воспоминания об артисте Матвееве и издателе Гофмане

Общество 2

Федор Конюхов полетит на аэростате с космодрома Восточный: обзор прессы
Общество

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор школы и член правления Амурского окружного казачьего общества