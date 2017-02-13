В Свободном заработал бассейн

Фото: amurobl.ru

В Свободном в тестовом режиме начал работу плавательный бассейн. На объекте с проверкой побывал глава Амурской области Александр Козлов, сообщает правительство региона.

Бассейн находится в спортивном корпусе, его размеры составляют 25 на 11 метров, детская ванна при бассейне – 10 на 6 метров. Объект строился не один год, одной из главных проблем было недофинансирование. Губернатором области и руководством компании «Газпром» была достигнута договоренность о финансировании строительства. Стройку удалось завершить.

«В Свободном мы решили пока не устраивать торжественное открытие бассейна, а дать возможность в экспериментальном режиме поработать объекту, а уже потом делать праздник», – сказал Александр Козлов.

Он отметил, что в планах «Газпрома» финансовая поддержка еще целого ряда спортивных объектов на территории области – в Тынде, Тындинском, Магдагачинском и Сковородинском районах.

Сегодня секцию плавания посещают 211 детей от 7 до 10 лет. С ними занимаются два тренера-преподавателя и четыре инструктора-спасателя. Организовано свободное плавание для всех желающих с шести утра до семи вечера.

Александр Козлов отметил, что число занимающихся детей должно достигнуть 600.

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