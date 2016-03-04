Джуд Лоу сыграет роль Дамблдора в «Фантастических тварях 2»

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Стало известно, кто сыграет волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают». Им станет известный британский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар» Джуд Лоу. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Variety.

Режиссёр картины Дэвид Йейтс, работавший над первой части экранизации произведения Джоан Роулинг, охарактеризовал Лоу как невероятно талантливого актёра и признался, что давно мечтал с ним поработать.

«Я знаю, что он великолепно передаст все неожиданные грани Альбуса Дамблдора, а Джоан Роулинг покажет его совсем другим человеком», – подчеркнул Йейтс.

Новая киноистория повествует о событиях, которые предшествовали основному циклу фэнтези-фильмов о Гарри Поттере и противостоянии волшебников коварному Волан-де-Морту. В фильме «Фантастические твари 2» зрители вновь увидят молодого Дамблдора, который позже возглавит школу чародейства и волшебства Хогвартс, а пока трудится учителем трансфигурации.

В съёмках новой ленты также примут участие Эдди Редмейн, Джонни Депп, Эзра Миллер, Элисон Судол и другие. Работа над ней начнётся летом этого года, мировая премьера фантастического фильма запланирована на 16 ноября 2018 года.

Ранее Джоан Роулинг сообщила о том, что экранизация её романа «Фантастические твари и где они обитают» будет состоять из трёх фильмов.

Наиболее известные картины с участием Джуда Лоу – «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», «Шерлок Холмс». Роль Дикки Гринлифа в «Талантливом мистере Рипли» принесла Лоу премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана. Одной из последних заметных работ актёра стала роль Папы Пия XIII в драматическом телесериале «Молодой папа».

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