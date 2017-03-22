В Амурском областном суде огласили оправдательный приговор Александру Эндерсу

В четверг, 13 апреля, в Амурском областном суде был оглашен оправдательный приговор Александру Эндерсу, обвиняемому ранее в убийстве белогорской школьницы.

Приговор, зачитанный судьей, заслушали сам Александр Эндерс, мать погибшей девочки и государственные обвинители.

«Обжалование будет, прокурор уже неоднократно высказывался об этом. Ждем ответа прокуратуры. И будем ждать окончательного решения Верховного суда», – сказал журналистам Александр Эндерс.

Его попросили поделиться подробностями дела, как он обещал ранее. Эндерс заметил, что это произойдет не сегодня – он не подготовился.

«Я два года доказывал свою невиновность, и если Верховный суд назначит новое рассмотрение суда, то это будет продолжаться, и все… Следующий суд… Я не боюсь этого», – отметил Александр Эндерс.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда.

В этот же день Эндерс дал первое интервью после освобождения. Журналистам телекомпании «Альфа-канал» удалось пообщаться с ним возле СИЗО.

Прокуроры будут обжаловать судебный процесс и снова изучат протокол судебного заседания и стадию формирования коллегии присяжных.

На следующий день после суда, 24 марта, в Белогорске Александр Эндерс вышел на работу.

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