Ночью в Благовещенске хулиганы прыгали по припаркованным машинам

Ночью с 12 на 13 апреля в одном из дворов Благовещенска хулиганы прыгали по припаркованным машинам. Местный житель – известный байкер Олег Шульга – опубликовал в Интернете видео с камеры наблюдения, на котором видно, как кто-то с разбегу запрыгивает на автомобиль и с силой бьет по нему ногой. Очевидец сообщает, что были повреждены четыре машины.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие случилось минувшей ночью во дворе дома № 31 по улице Б. Хмельницкого. Полицейские выехали на место происшествия. В настоящий момент уже установлена личность подозреваемых и проводится проверка на основании трех заявлений от пострадавших.

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