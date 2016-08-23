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Ночью в Благовещенске хулиганы прыгали по припаркованным машинам

Ночью в Благовещенске хулиганы прыгали по припаркованным машинам

Ночью с 12 на 13 апреля в одном из дворов Благовещенска хулиганы прыгали по припаркованным машинам. Местный житель – известный байкер Олег Шульга – опубликовал в Интернете видео с камеры наблюдения, на котором видно, как кто-то с разбегу запрыгивает на автомобиль и с силой бьет по нему ногой. Очевидец сообщает, что были повреждены четыре машины.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие случилось минувшей ночью во дворе дома № 31 по улице Б. Хмельницкого. Полицейские выехали на место происшествия. В настоящий момент уже установлена личность подозреваемых и проводится проверка на основании трех заявлений от пострадавших.

Просмотров всего: 2261

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А полицаи все отписки строчат! Помнится тут опрос проводили по поводу их работы. Так большая часть опрошенных была якобы довольна безделием полиции.Только отказы писать умеют!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Создать из попрыгунчиков спец-отряд по борьбе с автохамами. Пущай пользу обществу приносят - борятся с возмнившими себя пупками Земли.

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей покатала их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных ногах и пишут сломанными руками заявление....

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    отправить их в спецшколу "Юхта"...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    ПапайяЭти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....


    Содержите машину в своём гараже.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Парням прыгать негде. Вот раньше, помню, в каждом дворе планировалась спортплощадка и машиноместа.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Это кстати все те же малолетки, про которых уже писался материал здесь, что стекло разбили девушке на машине и тоже видео было...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    Содержите машину в своём гараже.


    Да что Вы говорите...Машины содержаться так, как положено...Не нарушая законов...В законах нигде не указано, что автовладелец обязан приобретать гараж для авто.А вот эти укурки нарушают с малолетства...Это чужое имущество и никто не дает право его портить...А если этим малолеткам,забор в хлам снести, тоже скажите чтоб на ночь разбирали забор и хранили в гараже?

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Два дебила - это сила. Пока не пойманы дебилы.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    Содержите машину в своём гараже.


    +++++++++++++++++++++++++

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Содержите машину в своём гараже.


    Содержал. Вскрыли гараж и угнали машину. Попутно разнесли полгаража.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    DrDimon

    Дмитрий1

    Содержите машину в своём гараже.


    Содержал. Вскрыли гараж и угнали машину. Попутно разнесли полгаража.



    Бесполезно - Судьба

    с уважением

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    отправить их в спецшколу "Юхта".



    Да зачем так круто!? Можно для начала просто по голеностопу каждому сломать, путём удара кирпичом. А в случае рецидива (что маловероятно) оба голеностопа.



  • Marginallis

    Marginallis
    1 час назад

    домовенок

    Дмитрий1

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    Содержите машину в своём гараже.


    +++++++++++++++++++++++++



    По башке в подворотне прилетит в полицию пойдете справедливость требовать или каску оденете будете носить?

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    1 час назад

    Они же дети, кто там кому что ломать собрался?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    vitl33

    жизньжизниьжизнь

    Папайя

    Эти тупые обкуренные малолетки,которые не в первый раз терроризируют жителей этого района. У самих нет машин и они не могут понять как это ...содержать машину... Я бы на месте жителей пока тела их в багажнике денек,а потом пусть идут на сломанных нога и пишут с ломанными руками заявление....



    отправить их в спецшколу "Юхта".



    Да зачем так круто!? Можно для начала просто по голеностопу каждому сломать, путём удара кирпичом. А в случае рецидива (что маловероятно) оба голеностопа.



    В том, то и весь прикол, что эти малолетние создания и есть рецидивисты, которые чуют безнаказанность и неоднократно уродуют автомобили данного двора...А вот когда прижмут одно место, отправят на годик в спецшколу, научат уму разуму...или хотя бы пускай идут на исправительные работы и отрабатывают ущерб...Хотя голеностоп сломать это конечно быстрее и действеннее будет, чтоб нечем прыгать было

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    Тут уже за подобный коммент предлагали каску на голове носить

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



    Все что касается этого барака, "ихбыдлотерритория" это все что у них за забором, все что далее...ну сами понимаете...Если считаешь, что автовладелец не прав, что ставит так машину...и есть основания утверждать, что автовладелец не прав...Решай законно, как полагается...Вот только оснований у этих укурков НЕТ, а свое желание, что им так хочется, чтоб там не ставили машины, ну никак в жизнь воплатить не получается. А то пошла мода машины уродовать, вот только озверевшие от их поступка люди, могут ответить им тем же методом...кстати предложения уже есть выше

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



    Все что касается этого барака, "ихбыдлотерритория" это все что у них за забором, все что далее...ну сами понимаете...Если считаешь, что автовладелец не прав, что ставит так машину...и есть основания утверждать, что автовладелец не прав...Решай законно, как полагается...Вот только оснований у этих укурков НЕТ, а свое желание, что им так хочется, чтоб там не ставили машины, ну никак в жизнь воплатить не получается. А то пошла мода машины уродовать, вот только озверевшие от их поступка люди, могут ответить им тем же методом...кстати предложения уже есть выше



    Нищеброды борются с понаехавшими барыгами. Других мыслей нет )))



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



    Все что касается этого барака, "ихбыдлотерритория" это все что у них за забором, все что далее...ну сами понимаете...Если считаешь, что автовладелец не прав, что ставит так машину...и есть основания утверждать, что автовладелец не прав...Решай законно, как полагается...Вот только оснований у этих укурков НЕТ, а свое желание, что им так хочется, чтоб там не ставили машины, ну никак в жизнь воплатить не получается. А то пошла мода машины уродовать, вот только озверевшие от их поступка люди, могут ответить им тем же методом...кстати предложения уже есть выше



    Нищеброды борются с понаехавшими барыгами. Других мыслей нет )))



    А то что у этих, как Вы выразились "нищебродов" окна в землю уходят, так это чьи проблемы то? прям страшно спросить...На выпивку деньги есть, а вот свой дом содержать надлежащим образом денег нет...ИЛи автовладельцы им должны скинуться?! Во всяком случае малолетнюю гопоту надо наказывать

  • РАМ

    РАМ
    54 минуты назад

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



    Все что касается этого барака, "ихбыдлотерритория" это все что у них за забором, все что далее...ну сами понимаете...Если считаешь, что автовладелец не прав, что ставит так машину...и есть основания утверждать, что автовладелец не прав...Решай законно, как полагается...Вот только оснований у этих укурков НЕТ, а свое желание, что им так хочется, чтоб там не ставили машины, ну никак в жизнь воплатить не получается. А то пошла мода машины уродовать, вот только озверевшие от их поступка люди, могут ответить им тем же методом...кстати предложения уже есть выше



    Нищеброды борются с понаехавшими барыгами. Других мыслей нет )))



    А то что у этих, как Вы выразились "нищебродов" окна в землю уходят, так это чьи проблемы то? прям страшно спросить...На выпивку деньги есть, а вот свой дом содержать надлежащим образом денег нет...ИЛи автовладельцы им должны скинуться?! Во всяком случае малолетнюю гопоту надо наказывать



    Проблема в том, что там живут люди с низким достатком, поэтому любое ущемление их прав, в том числе и автомобили "пи-пи" под окнами, ими расценивается как предлог к действиями. А бухлишко это средство для снятия моральных принципов. Кто жил в деревне, поймет, что чужой авто под окнами - враг. Я бы то же самое сделал.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    54 минуты назад

    Да сжечь нахрен этот барак вместе с этим бимусором. Аминь.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    50 минут назад

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    жизньжизниьжизнь

    РАМ

    Автомобили надо хранить в гараже и не ставить под чужими окнами, которые и так с землей уже сравнялись.



    А кто это сказал надо? и почему под чужими то окнами, когда машины стоят под окнами своего дома... и причем здесь ваши землянки, что с землей сравнялись?



    А вы на АСН24 зайдите и посмотрите фото от этой недоновости, посмотрите почему машины бьют и почему-то возле окон этого барака



    Все что касается этого барака, "ихбыдлотерритория" это все что у них за забором, все что далее...ну сами понимаете...Если считаешь, что автовладелец не прав, что ставит так машину...и есть основания утверждать, что автовладелец не прав...Решай законно, как полагается...Вот только оснований у этих укурков НЕТ, а свое желание, что им так хочется, чтоб там не ставили машины, ну никак в жизнь воплатить не получается. А то пошла мода машины уродовать, вот только озверевшие от их поступка люди, могут ответить им тем же методом...кстати предложения уже есть выше



    Нищеброды борются с понаехавшими барыгами. Других мыслей нет )))



    А то что у этих, как Вы выразились "нищебродов" окна в землю уходят, так это чьи проблемы то? прям страшно спросить...На выпивку деньги есть, а вот свой дом содержать надлежащим образом денег нет...ИЛи автовладельцы им должны скинуться?! Во всяком случае малолетнюю гопоту надо наказывать



    Проблема в том, что там живут люди с низким достатком, поэтому любое ущемление их прав, в том числе и автомобили "пи-пи" под окнами, или расценивается как предлог к действиями. А бухлишко это средства для снятия моральных принципов. Кто жил в деревне, поймет, что чужой авто под окнами - враг. Я бы то же самое сделал.



    И зря бы сделали, только проблем на свою ...опу нажили бы...машины стоят так же и под окнами многоэтажки...Поймите, что их достаток как то малоинтересен обществу...Никто в свое время по рукам не был, идите работайте учитесь и заробатывайте...К конкретному случаю приплетать достаток и моральную и душевную гармонию не уместно...Закон для всех одинаковый, испортил чужое имущество отвечай...Тем более, что это умышленное повреждение имущества...

  • домовенок

    домовенок
    34 минуты назад

    Что-то я не совсем понимаю....на фото вполне респектабельный дом и двор, так о чем речь?

  • Crasy

    Crasy
    19 минут назад

    DrDimon

    Дмитрий1

    Содержите машину в своём гараже.


    Содержал. Вскрыли гараж и угнали машину. Попутно разнесли полгаража.



    Ну, у тебя-то явно машину угнали Навальный вместе с Обамой

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