Жители Прогресса делятся фотографиями открытых колодцев в поселке

После случая, когда в Прогрессе в колодец упал 12-летний мальчик, местные жители начали фотографировать открытые люки в поселке. Люди утверждают, что колодец, в который провалился ребенок, не единственный, где нет крышки. Фотоснимки жители присылают маме пострадавшего школьника, выражая ей свою поддержку и высказывая недовольство тем, что, по их мнению, за люками в городе не следят.

«Сообщаю вам, что во дворе дома по адресу: Заводская, 39 (пересечение Заводская – Матросова), расположен колодец (тепловая камера по-научному) без металлического люка. Сбоку есть дыра, в которую легко может попасть нога ребёнка и застрять. Имеется информация, что данный люк отсутствует уже более 15 лет, и никто ничего не предпринимает. Надеемся на вас и на вашу поддержку, что вы не останетесь в стороне и призовёте их к ответу. Спасибо вам за ваше неравнодушие. Отпишитесь, пожалуйста, о результатах», – написал один из жителей Прогресса маме школьника.

Другие жители тоже начали отправлять фотоснимки с открытыми колодцами. Рядом с одним из таких люков находятся два детских сада, рядом с другим – детская игровая площадка. «Я обеспокоен ситуацией, в которую попал ваш ребёнок, и считаю необходимым сообщить вам эту информацию. Терпения и сил вам и вашей семье!» – написал еще один житель поселка.

«Я в общую группу в What'sApp написала о своей ситуации и попросила людей делать фотографии, если они увидят в поселке незакрытые люки. И вот пошел отклик. Начали активно слать фото, уже, наверное, человек 5 прислали. Я написала в приемную губернатора письмо, к которому прикрепила свои фотографии, если понадобится, еще отошлю вот эти снимки, что присылают люди», – рассказала мама упавшего в колодец ребенка Марина Попова.

Тем временем в администрации Прогресса извинились перед мамой мальчика за случившееся и выплатили ей 10 тысяч рублей за испорченные вещи ребенка. Также, по словам Марины Поповой, работники администрации начали ездить по поселку и проверять колодцы.

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Прогрессе 12-летний школьник провалился в канализационный колодец. Ребенок упал с головой в ледяную воду, но вынырнул, взобрался на стенки колодца, зацепившись за выступы, и пробыл в таком положении до приезда спасателей. Врачи после осмотра мальчика констатировали, что у него переохлаждение.

Местные власти сообщили, что колодец был законсервирован еще в 2012 году и не использовался. Все это время, по их словам, он был накрыт стальной крышкой, которая исчезла перед тем, как произошел несчастный случай с ребенком.

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