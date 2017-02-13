Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:59 1

Жители Прогресса делятся фотографиями открытых колодцев в поселке

Жители Прогресса делятся фотографиями открытых колодцев в поселке

После случая, когда в Прогрессе в колодец упал 12-летний мальчик, местные жители начали фотографировать открытые люки в поселке. Люди утверждают, что колодец, в который провалился ребенок, не единственный, где нет крышки. Фотоснимки жители присылают маме пострадавшего школьника, выражая ей свою поддержку и высказывая недовольство тем, что, по их мнению, за люками в городе не следят.

«Сообщаю вам, что во дворе дома по адресу: Заводская, 39 (пересечение Заводская – Матросова), расположен колодец (тепловая камера по-научному) без металлического люка. Сбоку есть дыра, в которую легко может попасть нога ребёнка и застрять. Имеется информация, что данный люк отсутствует уже более 15 лет, и никто ничего не предпринимает. Надеемся на вас и на вашу поддержку, что вы не останетесь в стороне и призовёте их к ответу. Спасибо вам за ваше неравнодушие. Отпишитесь, пожалуйста, о результатах», – написал один из жителей Прогресса маме школьника.

Другие жители тоже начали отправлять фотоснимки с открытыми колодцами. Рядом с одним из таких люков находятся два детских сада, рядом с другим – детская игровая площадка. «Я обеспокоен ситуацией, в которую попал ваш ребёнок, и считаю необходимым сообщить вам эту информацию. Терпения и сил вам и вашей семье!» – написал еще один житель поселка.

«Я в общую группу в What'sApp написала о своей ситуации и попросила людей делать фотографии, если они увидят в поселке незакрытые люки. И вот пошел отклик. Начали активно слать фото, уже, наверное, человек 5 прислали. Я написала в приемную губернатора письмо, к которому прикрепила свои фотографии, если понадобится, еще отошлю вот эти снимки, что присылают люди», – рассказала мама упавшего в колодец ребенка Марина Попова.

Тем временем в администрации Прогресса извинились перед мамой мальчика за случившееся и выплатили ей 10 тысяч рублей за испорченные вещи ребенка. Также, по словам Марины Поповой, работники администрации начали ездить по поселку и проверять колодцы.

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Прогрессе 12-летний школьник провалился в канализационный колодец. Ребенок упал с головой в ледяную воду, но вынырнул, взобрался на стенки колодца, зацепившись за выступы, и пробыл в таком положении до приезда спасателей. Врачи после осмотра мальчика констатировали, что у него переохлаждение.

Местные власти сообщили, что колодец был законсервирован еще в 2012 году и не использовался. Все это время, по их словам, он был накрыт стальной крышкой, которая исчезла перед тем, как произошел несчастный случай с ребенком.

Просмотров всего: 372

#дети #ЖКХ #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    1 час назад

    терпения семье, и на нары администрацию с их десятью тысячами в рублях... Не дай бог моим детям попасть в подобную ситуацию, засудила бы за безолаберность на рабочем месте, неисполнение и недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей, и за неумышленное причинение вреда здоровью... и всех причастных ответственных лиц

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Благовещенцы не хотят выселяться из дважды горевшего дома
В России и мире

В США супруги убили сына, посмотрев оскароносный фильм «Манчестер у моря»
Происшествия 26

В Благовещенске на Мухина обрезали деревья
В России и мире 2

В Канаде детей, укравших конфеты, задерживали с помощью спецназа, вертолёта и собак (видео)