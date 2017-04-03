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320 человек стали жертвами разрушительного наводнения в Колумбии

320 человек стали жертвами разрушительного наводнения в Колумбии
Фото: life.ru

По меньшей мере 320 человек (в том числе 118 несовершеннолетних) погибли в результате крупного наводнения и схода селевых потоков в колумбийском муниципалитете Мокоа. Ещё 332 человека получили травмы, передаёт ТАСС.

Как отмечает администрация президента страны, все пострадавшие уже выписаны из больниц. По данным местных властей, более 6 миллиардов песо (около 2 миллионов долларов) было переведено на счёт, открытый правительством для сбора средств в помощь пострадавшим. В настоящее время в Мокоа идёт разбор завалов, ведутся работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Планируется, что занятия в школах возобновятся с понедельника, 17 апреля.

Проливной ливень обрушился на муниципалитет Мокоа (юго-запад Колумбии) в ночь на 1 апреля. Потоки были столь сильны, что за короткое время три реки – Мокоа, Сангояко и Мулатос – вышли из берегов. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что исключает возможность переноса города в другое место департамента Путумайо, а власти сделают всё для его полноценного восстановления. На это могут понадобиться два года.

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#природа #происшествия

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