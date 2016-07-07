Благовещенский парк Дружбы озеленят

Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске волонтерское движение «Я с тобой!» выиграло грант в размере 200 000 рублей. Деньги пойдут на покупку саженцев, которые высадят в парке Дружбы. Будущий проект получил название «Город-сад».

«Мы хотим превратить популярное место отдыха в сад непрерывного цветения. Создать красивые живые изгороди, посадить декоративные кустарники и многолетние цветы», – говорит участница волонтерского движения Альбина Попова.

Новым аллеям организаторы планируют дать названия, чтобы горожане, назначая встречу в парке Дружбы, могли заранее договориться о месте встречи.

Деньги гранта пойдут на покупку саженцев различных деревьев и кустарников. Их высадят между велосипедной и пешеходной дорожками. Аллея из краснотала украсит парк у границы с проезжей частью.

Все работы по озеленению возьмут на себя волонтеры. Добровольцы будут рады помощи неравнодушных горожан. Также приветствуется помощь в виде саженцев цветов и растений.

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#жизнь #природа

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