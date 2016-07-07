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13апреля
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Благовещенский парк Дружбы озеленят

Благовещенский парк Дружбы озеленят
Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске волонтерское движение «Я с тобой!» выиграло грант в размере 200 000 рублей. Деньги пойдут на покупку саженцев, которые высадят в парке Дружбы. Будущий проект получил название «Город-сад».

«Мы хотим превратить популярное место отдыха в сад непрерывного цветения. Создать красивые живые изгороди, посадить декоративные кустарники и многолетние цветы», – говорит участница волонтерского движения Альбина Попова.

Новым аллеям организаторы планируют дать названия, чтобы горожане, назначая встречу в парке Дружбы, могли заранее договориться о месте встречи.

Деньги гранта пойдут на покупку саженцев различных деревьев и кустарников. Их высадят между велосипедной и пешеходной дорожками. Аллея из краснотала украсит парк у границы с проезжей частью.

Все работы по озеленению возьмут на себя волонтеры. Добровольцы будут рады помощи неравнодушных горожан. Также приветствуется помощь в виде саженцев цветов и растений.

Просмотров всего: 645

#жизнь #природа

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Ташка

    Ташка
    2 часа назад

    А где компенсационные высадки от РПЦ взамен вырубленной рощи? Третий год обещают высадить попы, все не сделают никак.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ташка

    А где компенсационные высадки от РПЦ взамен вырубленной рощи? Третий год обещают высадить попы, все не сделают никак.



    Может им прихожане мало жертвуют?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Кстати, по высадкам. Садить то в городе негде.Это при том, что все строящиеся дома должны иметь зеленые зоны. Но, домов много, а зон нет.

    Спасибо нашей администрации.

    По идее, должна быть общая карта, где должны быть незасаженые участки.

  • Kstati

    Kstati
    2 часа назад

    Микрорайон вообще голый, вот где надо точно озеленять..сквер какой-нибудь сделали бы чтоли

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Что значит – "сделали бы чтоли". Берите и делайте.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Kstati

    Микрорайон вообще голый, вот где надо точно озеленять..сквер какой-нибудь сделали бы чтоли



    Что значит "сделали бы что ли"? Волонтерское движение выграло приз...куда хотят туда и тратят....А Вы хотите клумбу возле подъезда, так в чем проблема...семена купили и посадили...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Вырубили рощу, урезали территорию, сломали художественную арку, а теперь , видишь ли :-"Мы хотим превратить популярное место отдыха в сад непрерывного цветения."

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Волонтёры ничего не ломали и не урезали, не путайте. Люди делают благое, общественно полезное дело.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Волонтеры молодцы, без вопросов. А попы когда обещанное озеленение сделают?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Молодцы волонтёры!

    Хотя, когда в последний раз силами волонтёров и студентов навели порядок в парке Дружбы, манагеры от РПЦ вырубили рощу в северной части и затеяли там стройку.

    Опасаюсь, как бы снова эрпэцэшники в симбиозе с администрацией чего не учудили бы!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    OldlordМолодцы волонтёры!

    Хотя, когда в последний раз силами волонтёров и студентов навели порядок в парке Дружбы, манагеры от РПЦ вырубили рощу в северной части и затеяли там стройку.

    Опасаюсь, как бы снова эрпэцэшники в симбиозе с администрацией чего не учудили бы!


    жители города узнают об этом последними

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