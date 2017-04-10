Бортпроводник авиарейса Москва – Благовещенск обворовал пассажира

Фото: lfly.ru

Бортпроводник самолета, выполнявшего рейс из московского Домодедово в Благовещенск, похитил у одного из пассажиров два мобильных телефона, деньги и банковские карты. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Когда рейс Москва – Благовещенск приземлился в областной столице и люди покинули самолет, бортпроводник стал осматривать салон. Он обнаружил на полу рядом с одним из пассажирских мест борсетку и решил ее похитить. Внутри находились мобильные телефоны iPhone 5 и Xiaomi Redmi 3, 12 350 рублей наличными, документы, ключи и банковские карты. Поместив борсетку вместе с содержимым в свою сумку, бортпроводник покинул салон самолета.

После этого мужчина прибыл в одну из гостиниц Благовещенска. Он переложил телефоны и деньги в свою сумку, а борсетку с оставшимися в ней документами, ключами и банковскими картами спрятал в пожарном ящике в гостинице.

Общий ущерб от действий мужчины составил 34 350 рублей.

По факту случившегося состоялся суд. Стороны смогли договориться друг с другом, поскольку бортпроводник возместил пассажиру причиненный ущерб. Уголовное дело было прекращено.

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