Благовещенцы не хотят выселяться из дважды горевшего дома

Жильцы наполовину сгоревшего дома в Благовещенске по адресу: улица Калинина, 15, рассчитывают на его восстановление, а сам дом, несмотря на плачевный вид, экспертиза признала не аварийным. Переезжать в новостройку на окраине из центра Благовещенска люди не хотят. Непростая ситуация вылилась в длительное судебное разбирательство с городскими властями.

Жильцы дома пережили уже два пожара: в июле и октябре 2016 года, а затем зиму жили в непросушенной квартире. После борьбы пожарных с пламенем в доме до сих пор сохраняется сырость.

«Дважды его заливали. 4 июля залили полностью, квартира у меня залита полностью. Мебель у меня теперь вся играет, у шифоньера дверки отпали. Там отпадает всё, стулья расклеились. Мало того, что полили во время пожара, так еще дожди всё лето шли. 16 октября еще раз полили нас», – рассказала жилец дома Лариса Габова.

Но даже в таком состоянии дом пригоден для проживания, он не является ветхим и аварийным, хоть и требует ремонта – такое заключение вынесли эксперты. Даже после стихий, свалившихся на жилое здание, его износ не превышает критические показатели.

«Обследование производилось полностью несущих конструкций здания, то есть это нижние венцы, смотрели стены, смотрели печки, смотрели перекрытия, кровлю. То есть, всё это было обследовано», – заявил директор ООО «Промстройпроект» Владимир Бочкарев.

Результаты экспертизы стали главным доказательством в суде, куда обратились жильцы для того, чтобы сохранить за собой право остаться жить в доме, откуда переселили всех их соседей. В 2006-м дом получил статус аварийного, и на переселении настаивали городские власти. Но благодаря экспертизе истцам удалось доказать в городском, а затем в областном суде и то, что на момент признания аварийным дом таковым не являлся. Возник вопрос о неправомочности действий со стороны администрации.

«Подано заявление об отмене решения суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с тем, что суд признал незаконным решение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а именно на этом решении базировался вывод суда первой инстанции о выселении данной семьи», – пояснил юрист Анатолий Иванов.

Переселяться большая семья изначально не захотела, так как их не устроило жилье взамен. Двухкомнатная квартира вместо трехкомнатной, да еще и в районе Тайваня вместо привычного центра для семьи, один из членов которой инвалид первой группы – обмен неравноценный, посчитали жильцы. Теперь, когда есть судебное решение в их пользу, желание сохранить дом, только укрепилось.

«Жить здесь дальше. Восстановить, да, всей семьей. Некоторые из жильцов также изъявили желание вернуться обратно», – рассказал житель Игорь Березинец.

В ближайших планах у семьи восстановить палисадник, посадить несколько грядок на привычном месте – прямо под окнами – и ждать, когда администрация проведет в доме капитальный ремонт. Как утверждают эксперты, теперь власти обязаны это сделать.

«Собственником большинства помещений в данном доме является муниципалитет, то есть администрация города Благовещенска. Согласно действующему законодательству, именно собственник жилых помещений дома должен нести бремя расходов по содержанию указанного дома», – добавил Анатолий Иванов.

О перспективах ремонта в администрации пока ничего утешительного сказать не могут, так как решение областного суда здесь также планируют оспорить. Власти настаивают, что многострадальный дом для проживания все-таки непригоден.

«Это не означает, что дом стал у нас пригоден для проживания, что он не опасен для проживания граждан в этом доме. Судом признана сама процедура признания этого дома аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день администрация города Благовещенска намерена обжаловать принятые судебные акты, решения суда и апелляционные определения», – рассказала заместитель начальника жилищного отдела управления ЖКХ администрации Благовещенска Ольга Понуровская

Пока судебное разбирательство будет продолжаться, возле дома будут возвышаться груды мусора, оставшиеся после пожаров, а нежилые квартиры, видимо, продолжат разбирать на части непрошеные гости.

«Кто хочет, тот и разбирает. Я же всех не могу гонять. Где увижу, гоняю. В той, в первой квартире и батареи сняли, и печки разломали. Все поснимали. Железо, короче, снимают и сдают», – рассказала Лариса Габова.

На данный момент администрации уже пришлось оплатить стоимость экспертизы – 76 тысяч рублей. Ущерб, причиненный дому пожарами и мародерами, никто не подсчитывал.

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