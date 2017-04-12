В Свободном осудили водителя, насмерть сбившего пешехода

Фото: media-pravo.info

В Свободном суд вынес приговор местному жителю. Мужчина летом 2016 года, управляя автомобилем, выехал на обочину, где насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, 6 июля 2016 года 56-летний Сергей Волков ехал на автомобиле по Свободному. Он стал обгонять другую машину, выехал на обочину, где допустил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась.

11 апреля 2017 года Свободненский городской суд приговорил Волкова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Было учтено, что мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию, раскаялся в содеянном.

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