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Сегодня, 14:07 6

В Свободном осудили водителя, насмерть сбившего пешехода

В Свободном осудили водителя, насмерть сбившего пешехода
Фото: media-pravo.info

В Свободном суд вынес приговор местному жителю. Мужчина летом 2016 года, управляя автомобилем, выехал на обочину, где насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, 6 июля 2016 года 56-летний Сергей Волков ехал на автомобиле по Свободному. Он стал обгонять другую машину, выехал на обочину, где допустил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась.

11 апреля 2017 года Свободненский городской суд приговорил Волкова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Было учтено, что мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию, раскаялся в содеянном.

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#ДТП #закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    Идиотская судебная система. Что значит "активно способствовал расследованию"? Портфель что-ли за следователем носил, или протоколы писал за него. 2 года за убийство, такого ни в одной стране нет.

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Подполковник

    Идиотская судебная система. Что значит "активно способствовал расследованию"? Портфель что-ли за следователем носил, или протоколы писал за него. 2 года за убийство, такого ни в одной стране нет.



    а за кражу собакена ( без причинения вреда его здоровью) почти 2 года строгого режима ...да уж...

    с уважением

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    гусеница

    Подполковник

    Идиотская судебная система. Что значит "активно способствовал расследованию"? Портфель что-ли за следователем носил, или протоколы писал за него. 2 года за убийство, такого ни в одной стране нет.



    а за кражу собакена ( без причинения вреда его здоровью) почти 2 года строгого режима ...да уж...

    с уважением



    Да как Вы не поймете, дали срок не конкретно за воровство собаки, а за то, что человек- рецидивист! До этого уже был осужден, на путь исправления не встал, а продолжил нарушать закон. Вот и получил ...

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    гусеница

    Подполковник

    Идиотская судебная система. Что значит "активно способствовал расследованию"? Портфель что-ли за следователем носил, или протоколы писал за него. 2 года за убийство, такого ни в одной стране нет.



    а за кражу собакена ( без причинения вреда его здоровью) почти 2 года строгого режима ...да уж...

    с уважением



    Да как Вы не поймете, дали срок не конкретно за воровство собаки, а за то, что человек- рецидивист! До этого уже был осужден, на путь исправления не встал, а продолжил нарушать закон. Вот и получил ...



    Просто в статье про это ни слова...или Вы имеете ввиду - ранее судимый...

    с уважением

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    гусеница

    жизньжизниьжизнь

    гусеница

    Подполковник

    Идиотская судебная система. Что значит "активно способствовал расследованию"? Портфель что-ли за следователем носил, или протоколы писал за него. 2 года за убийство, такого ни в одной стране нет.



    а за кражу собакена ( без причинения вреда его здоровью) почти 2 года строгого режима ...да уж...

    с уважением



    Да как Вы не поймете, дали срок не конкретно за воровство собаки, а за то, что человек- рецидивист! До этого уже был осужден, на путь исправления не встал, а продолжил нарушать закон. Вот и получил ...



    Просто в статье про это ни слова...или Вы имеете ввиду - ранее судимый...

    с уважением



    В статье было указано, что вор собак-рецидивист и был ранее осужден за какие то деяние...Именно за это ему и дали такой, казалось бы шокирующий срок, а на самом деле поделом...

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    понятно

    с уважением

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