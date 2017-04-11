В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 14 апреля

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В Амурской области 14 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3…8 градусов, местами по северу – минус 13...18 градусов. Днем термометры покажут плюс 9…14, местами по северу – от минус 1 до плюс 4.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью подует со скоростью 3-8 метров в секунду, днем – 4-9 метров в секунду. Температура ночью понизится до 2-4 градусов мороза, днем столбик термометра остановится на отметке плюс 10…12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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