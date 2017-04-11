В США супруги убили сына, посмотрев оскароносный фильм «Манчестер у моря»

Фото: life.ru

Прокурор американского округа Шенанго (штат Нью-Йорк) заявил, что супружеская пара решила убить своего шестнадцатилетнего приемного сына после просмотра фильма «Манчестер у моря». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошёл 28 февраля, когда внутри сгоревшего дома был обнаружен 16-летний сын обвиняемых, однако следователи установили, что подросток был убит до пожара.

По словам прокурора Джозефа Макбрайда, Эрнст и Хизер Франклин совершили убийство подростка в течение двух часов после просмотра оскароносного фильма.

«В тот вечер, по словам обвиняемой, они смотрели фильм под названием “Манчестер у моря”, – сказал Макбрайд судье, добавив, что после убийства собственного сына родители пытались замести следы, совершив поджог дома. Когда дом заполыхал, супруги отправились в магазин за покупками и вернулись к дому, когда тот уже выгорел.

Франклинам предъявили обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств. Им грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

«Манчестер у моря» – американская драма режиссёра и сценариста Кеннета Лонергана. По сюжету, нелюдимый и погружённый в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьёй. Премьера фильма состоялась в январе 2016 года. За роль сантехника Ли Чендлера Кейси Аффлек был награждён премиями «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». Лонергану достался «Оскар» за лучший сценарий.

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