Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:47 0

В США супруги убили сына, посмотрев оскароносный фильм «Манчестер у моря»

В США супруги убили сына, посмотрев оскароносный фильм «Манчестер у моря»
Фото: life.ru

Прокурор американского округа Шенанго (штат Нью-Йорк) заявил, что супружеская пара решила убить своего шестнадцатилетнего приемного сына после просмотра фильма «Манчестер у моря». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошёл 28 февраля, когда внутри сгоревшего дома был обнаружен 16-летний сын обвиняемых, однако следователи установили, что подросток был убит до пожара.

По словам прокурора Джозефа Макбрайда, Эрнст и Хизер Франклин совершили убийство подростка в течение двух часов после просмотра оскароносного фильма.

«В тот вечер, по словам обвиняемой, они смотрели фильм под названием “Манчестер у моря”, – сказал Макбрайд судье, добавив, что после убийства собственного сына родители пытались замести следы, совершив поджог дома. Когда дом заполыхал, супруги отправились в магазин за покупками и вернулись к дому, когда тот уже выгорел.

Франклинам предъявили обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств. Им грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

«Манчестер у моря» – американская драма режиссёра и сценариста Кеннета Лонергана. По сюжету, нелюдимый и погружённый в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьёй. Премьера фильма состоялась в январе 2016 года. За роль сантехника Ли Чендлера Кейси Аффлек был награждён премиями «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». Лонергану достался «Оскар» за лучший сценарий.

Просмотров всего: 512

#дети #кино #криминал #пожары #происшествия #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске от столкновения опрокинулся УАЗ
В России и мире

Два самосвала провалились под лёд в Якутии: один из водителей пропал без вести
В России и мире

Джуд Лоу сыграет роль Дамблдора в «Фантастических тварях 2»
Происшествия 28

Ночью в Благовещенске хулиганы прыгали по припаркованным машинам