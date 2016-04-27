Один из инициаторов строительства Восточного заявил, что разочарован космодромом

Фото: uralpolit.ru

Один из лоббистов строительства космодрома Восточный в Амурской области Юрий Крупнов дал интервью ИА «УралПолит.Ru». В нем он рассказал, что в итоге остался разочарован космодромом и первым запуском ракеты с него.

«Результат крайне неудовлетворителен. А тот старт – это просто коллапс нашей космонавтики. Дело не в том, что старт был успешен или нет, ракета не взорвалась на старте. Дело в том, что, по сути, ракета эта – "семерка" Сергея Павловича Королева, которая в своей основе и является "Союзом". Этот старт "Союза" – это как если бы Путину показывали ЭВМ времен Хрущева с пятиэтажный дом и сказали бы ему: вот у нас есть компьютер, он считает всего в два раза медленнее, чем ваш смартфон. В этом смысле, это национальный позор, поскольку мы хвалились президенту, себе и всему миру тем, что, по сути, было сделано полвека назад», – сказал Юрий Крупнов.

Он отметил, что остался недоволен и наукоградом Циолковский. «Указ о космодроме вышел в 2007 году, и Владимир Путин сказал, анонсируя этот указ, что речь идет о программах по Марсу и Луне. И через 10 лет у нас стоит спроектированный на самом худшем уровне начала 1960-х годов бетонный городок, который не представляет собой никакой ни архитектурной, ни стилистической, ни идейной ценности, там нет никакого проекта наукограда и т. д.», – говорит Крупнов.

По его мнению, первый гражданский космодром России не смог стать локомотивом и катализатором русской космонавтики. Вместо этого наблюдаются «унылые безответственные и бесперспективные телодвижения».

Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Изначально он намечался на 27 апреля, но был отложен на сутки по техническим причинам.

Планируется, что в будущем с космодрома Восточный будут взлетать 8-10 ракет в год.

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#космос #Циолковский

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