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13апреля
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Сегодня, 13:46 17

Один из инициаторов строительства Восточного заявил, что разочарован космодромом

Один из инициаторов строительства Восточного заявил, что разочарован космодромом
Фото: uralpolit.ru

Один из лоббистов строительства космодрома Восточный в Амурской области Юрий Крупнов дал интервью ИА «УралПолит.Ru». В нем он рассказал, что в итоге остался разочарован космодромом и первым запуском ракеты с него.

«Результат крайне неудовлетворителен. А тот старт – это просто коллапс нашей космонавтики. Дело не в том, что старт был успешен или нет, ракета не взорвалась на старте. Дело в том, что, по сути, ракета эта – "семерка" Сергея Павловича Королева, которая в своей основе и является "Союзом". Этот старт "Союза" – это как если бы Путину показывали ЭВМ времен Хрущева с пятиэтажный дом и сказали бы ему: вот у нас есть компьютер, он считает всего в два раза медленнее, чем ваш смартфон. В этом смысле, это национальный позор, поскольку мы хвалились президенту, себе и всему миру тем, что, по сути, было сделано полвека назад», – сказал Юрий Крупнов.

Он отметил, что остался недоволен и наукоградом Циолковский. «Указ о космодроме вышел в 2007 году, и Владимир Путин сказал, анонсируя этот указ, что речь идет о программах по Марсу и Луне. И через 10 лет у нас стоит спроектированный на самом худшем уровне начала 1960-х годов бетонный городок, который не представляет собой никакой ни архитектурной, ни стилистической, ни идейной ценности, там нет никакого проекта наукограда и т. д.», – говорит Крупнов.

По его мнению, первый гражданский космодром России не смог стать локомотивом и катализатором русской космонавтики. Вместо этого наблюдаются «унылые безответственные и бесперспективные телодвижения».

Как сообщало Амур.инфо, первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Изначально он намечался на 27 апреля, но был отложен на сутки по техническим причинам.

Планируется, что в будущем с космодрома Восточный будут взлетать 8-10 ракет в год.

Просмотров всего: 2560

#космос #Циолковский

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Molex69

    Molex69
    4 часа назад

    "прости нас Юра, мы все прое....."

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Либераст, однозначно прям. Опережу Нестерова.

  • wawbwc

    wawbwc
    4 часа назад

    ну нормальненько так построили...лоббист разочарован...чо лоббировал тогда спрашивается...

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Да, надо признать, позорище на весь мир! За такую стройку только воры могут сказать спасибо!

  • P.N.

    P.N.
    3 часа назад

    Думал денег за лобби хапнет, видать обломилось.

  • full

    full
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Либераст, однозначно прям. Опережу Нестерова.



    А планировал под его ником сначала зайти?

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    3 часа назад

    Правду глаголит. И пример с ЭВМ для Путина в тему.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    интересное мнение. А если еще учесть цену вопроса? Сколько вложили и когда это всё окупится?

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    alex 3

    интересное мнение. А если еще учесть цену вопроса? Сколько вложили и когда это всё окупится?



    Кетаю продадут ) вместе с населением



  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    а мы как рады

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Дяда долбанулся в край. Уа-первых, "Союзы" начали пускать уже Брежневе. Уа-утороых, "Союз" 70-ых, и уж тем более Р7 - 50-ых отличается от современных "Союзов", как Форд-Т 1930-ых от Форд Эксплорера 2017 года. Ну или как Боинг-737-200 от Боинг-737-МАХ. Одно слово - инициатор.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    52 минуты назад

    Ну куда нам до великих умов цивилизованного мира! Если бы на Марс коробки с Восточного отправляли, все равно нашлись бы недовольные

  • full

    full
    50 минут назад

    Старший в классе

    Ну куда нам до великих умов цивилизованного мира! Если бы на Марс коробки с Восточного отправляли, все равно нашлись бы недовольные



    Это все объясняет. Интересно, что прокурору и суду будете гнать?

  • ММС

    ММС
    49 минут назад

    Ребята и девчата, вы что еще сомневаетесь в его правоте?! Посмотрите, что за окном у нас происходит, во всех сферах коллапс, особенно там, где "катком" прошлась так называемая "оптимизация". Что творится в правоохранительной системе, здравоохранении, транспорте - коррупция и родство, толковые ребята если и есть, то единицы, большинство уволили или сами уволились, ведь это хуже чем 90-е, особенно в сельской местности, там просто какой-то "социальный подвал". Вопрос "Быть?" у нас стал весьма и весьма ущербным, а вопрос "Казаться?" самым раздутым наверное за всю историю России-матушки. Настоящее мы заменили бумажной волокитой причем тоже во всех сферах. И почему то если сейчас говоришь правду, то обязательно тебя либералом обзовут или 5-ой колонной, как раньше приклеивали ярлык "враг народа", видимо либералы для этой цели и нужны в России, чтобы выполнять роль дежурного врага для отвода глаз.

  • l007

    l007
    34 минуты назад

    А нам как лохам в Северной корее пытаются втюхать, что наша страна че то значит

    Ниче подобного

    Всё в дерьме

  • Crasy

    Crasy
    11 минут назад

    Так Амурзге Облаздь уже не козмичезге?!

  • Crasy

    Crasy
    9 минут назад

    А местная вата тут изо всех ватных сил гордится этим. Да, и нормальные люди мечтали с этого космодрома запустить в космос Краба и всю его кодлу.

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