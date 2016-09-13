В Благовещенске на ограждение берегов Амура и Зеи потратят 6 миллионов рублей

В Благовещенске заново огородят местность возле рек Зея и Амур, где сейчас идут работы по берегоукреплению. Установленное ранее ограждение уже частично украдено. Работы по установке новой ограды будут стоить чуть более 6 миллионов рублей.

«Согласно законодательству, вся строительная площадка должна быть огорожена. Контракт, который у нас был с "Буреягэсстрой", своего действия уже не имеет – с 1 января мы сами ведем охрану берега. И нам необходимо восстановить ограждение», – говорит директор управления капитального строительства Благовещенска Татьяна Соболева.

Для того чтобы определить подрядчика, провели электронный аукцион. Начальную стоимость работ в 8 с лишним миллионов рублей удалось снизить на 20 %, до 6 с небольшим миллионов рублей.

Татьяна Соболева отмечает, что ограждение восстановят только на тех участках, где сейчас его нет. Общая протяженность этих мест составляет 5,3 километра. Речь идет о четырех участках возле реки Амур и одном – возле Зеи. Ограждение представит собой деревянные столбы и профлист.

Уже имеющиеся ограждения, рассказывает Татьяна Соболева, к сожалению, разворовываются. «Буквально позавчера на пятом – шестом участках охранники задержали таких нарушителей, был вызван наряд полиции», – сказала она.

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