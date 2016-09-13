Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 12:31 7

В Благовещенске на ограждение берегов Амура и Зеи потратят 6 миллионов рублей

В Благовещенске на ограждение берегов Амура и Зеи потратят 6 миллионов рублей

В Благовещенске заново огородят местность возле рек Зея и Амур, где сейчас идут работы по берегоукреплению. Установленное ранее ограждение уже частично украдено. Работы по установке новой ограды будут стоить чуть более 6 миллионов рублей.

«Согласно законодательству, вся строительная площадка должна быть огорожена. Контракт, который у нас был с "Буреягэсстрой", своего действия уже не имеет – с 1 января мы сами ведем охрану берега. И нам необходимо восстановить ограждение», – говорит директор управления капитального строительства Благовещенска Татьяна Соболева.

Для того чтобы определить подрядчика, провели электронный аукцион. Начальную стоимость работ в 8 с лишним миллионов рублей удалось снизить на 20 %, до 6 с небольшим миллионов рублей.

Татьяна Соболева отмечает, что ограждение восстановят только на тех участках, где сейчас его нет. Общая протяженность этих мест составляет 5,3 километра. Речь идет о четырех участках возле реки Амур и одном – возле Зеи. Ограждение представит собой деревянные столбы и профлист.

Уже имеющиеся ограждения, рассказывает Татьяна Соболева, к сожалению, разворовываются. «Буквально позавчера на пятом – шестом участках охранники задержали таких нарушителей, был вызван наряд полиции», – сказала она.

Просмотров всего: 581

#строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Месяц назад писали что на ограждение недостроенной набережной р.Амур выделят 8 мильонов,теперь на 2 реки 6 мильонов.Это или или?Или всё вместе 14мильонов?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Дерсу Узала

    Месяц назад писали что на ограждение недостроенной набережной р.Амур выделят 8 мильонов,теперь на 2 реки 6 мильонов.Это или или?Или всё вместе 14мильонов?



    все ж написано в статье

  • Graf1977

    Graf1977
    40 минут назад

    а зачем что то огораживать, если строительство уже не видеться и в ближайшем будущем вести его не собираются? снова ведь разворуют!

  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    38 минут назад

    как зачем, деньги, надо чтото продать (построить) под это и запрос формируется

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    10 минут назад

    Скинусь на металлическое ограждение вокруг белого дома, с замком. Без права передачек!

  • oenesterov

    oenesterov
    8 минут назад

    Сергей вокалист

    Скинусь на металлическое ограждение вокруг белого дома, с замком. Без права передачек!



    кубанский юмор



  • Знаток28

    Знаток28
    8 минут назад

    Зачем забор? Пусть лучше дети бегают там, до головы себе поразбивают

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

В правительстве обсудили вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья
В России и мире 6

В Приморье построят японский завод по производству электромобилей из подержанных машин
В России и мире

Китай построит аэродром в Антарктиде в 2018 году
Общество 2

На Нижне-Бурейской ГЭС завершен первый этап наполнения водохранилища