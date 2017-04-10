Полиция Хабаровска проверит информацию о гулявшем в городском ТЦ тигре (видео)

Фото: youtube.com

Хабаровские правоохранители проверят информацию о том, что в торговом центре «Энергоплаза» разгуливал амурский тигр. Об этом РИА Новости сообщил представитель УМВД РФ по региону.

Ранее одно из СМИ опубликовало кадры, на которых видно, как полосатый хищник неспешно идёт по холлу торгового центра, при этом людей вокруг нет.

«Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе», – прокомментировал ситуацию собеседник информагентства.

Он также отметил, что передвижной цирк находится на значительном расстоянии от торгового центра, и оттуда тигр не сбегал. Однако, по словам стража порядка, животное могли использовать при съёмках рекламы.

«Проверяется информация о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик», – отметил он.

В администрации торгового центра пока затруднились прокомментировать видео с тигром.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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