На Камчатке командиру вертолёта, виновному в гибели человека, дали условный срок

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Условный срок получил на Камчатке командир вертолёта Ми-8Т, при жёсткой посадке которого погиб человек. Это при том, что собранные органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России доказательства признаны достаточными для приговора командиру воздушного судна, передаёт ИА «Дейта».

Фигурант признан судом виновным по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека».

16 декабря 2015 года в Соболевском районе Камчатского края совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8Т, принадлежащий ООО АК «Витязь-Аэро». На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Следствием установлено, что командир вертолёта, осуществлявший пилотирование, нарушил при взлёте правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, допустив его попадание в снежный вихрь и потерю ориентировки. После этого обвиняемый не вывел вертолёт из снежного вихря, продолжил взлёт при отсутствии видимости наземных ориентиров, не обеспечив контроль за положением судна, в результате чего произошло падение. При жёсткой посадке погиб один человек, двоим причинён тяжкий вред здоровью, остальные пассажиры получили травмы.

Усть-Большерецкий суд Камчатского края назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор суда в законную силу не вступил.

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