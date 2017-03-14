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13апреля
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Сегодня, 11:09 0

За год туристы набросали в итальянский фонтан монет на 1,4 миллиона евро

За год туристы набросали в итальянский фонтан монет на 1,4 миллиона евро
Фото: ZUMAPRESS.com

Туристы набросали в фонтан Треви, расположенный в Риме, около 1,4 миллиона евро в 2016 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, тогда результат был меньше на 100 тысяч евро.

По статистике, путешественники чаще всего бросают в воду европейские, американские и японские монетки, но в последнее время в фонтане часто встречаются и австралийские доллары.

Как стало известно, все собранные средства будут переданы католической благотворительной организации Caritas, которая направит их на проект бесплатного супермаркета и столовые для малоимущих семей, приюты для нищих и другие благородные цели.

Примечательно, что туристы бросают в фонтан не только монетки. В разное время из Треви выуживали медальоны с изображениями Девы Марии и папы римского Франциска, ключи, вставные челюсти, замки, браслеты, а также несметное количество солнцезащитных очков. Вряд ли эти предметы бросали на долгую память, скорее всего, их роняли в воду по неосторожности.

Фонтан Треви – крупнейший в Италии: его ширина составляет 20 метров, высота в центре – 26 метров. Согласно поверью, тот, кто, стоя к сооружению спиной, бросит в него монетку, вернётся в Рим.

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#жизнь #отдых

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