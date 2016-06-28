В Благовещенске на Мухина обрезали деревья

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елена. Она рассказала, что в районе дома № 31 на улице Мухина обрезали несколько деревьев. От стволов осталось не больше метра.

«Мимо этого места я проезжала вчера на автомобиле. Все местные жители очень возмущены. Весь город вырубили, просто кошмар!» – отметила горожанка. Она предположила, что деревья обрезали с какой-то целью городские службы. Однако в пресс-службе администрации Благовещенска эти сведения опровергли.

«Разрешение на вынужденное уничтожение зеленых насаждений по адресу: Благовещенск, улица Мухина, 31, управлением ЖКХ города не выдавалось. Действия неизвестных лиц, совершивших снос деревьев по этому адресу, являются противоправными», – сообщили в пресс-службе.

При выявлении фактов сноса зеленых насаждений без соответствующего разрешения жителям необходимо обращаться в органы внутренних дел, пояснили в администрации.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявлений от горожан за минувшие сутки по данному факту не поступало. Тем не менее полиция проверит этот случай.

Как сообщало Амур.инфо, 11 апреля возле здания Центра эстетического воспитания в Благовещенске начали спиливать ели. Решение о демонтаже аллеи деревьев было принято 7 апреля экспертным советом при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

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