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13апреля
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Сегодня, 09:10 21

В Благовещенске на Мухина обрезали деревья

В Благовещенске на Мухина обрезали деревья

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елена. Она рассказала, что в районе дома № 31 на улице Мухина обрезали несколько деревьев. От стволов осталось не больше метра.

«Мимо этого места я проезжала вчера на автомобиле. Все местные жители очень возмущены. Весь город вырубили, просто кошмар!» – отметила горожанка. Она предположила, что деревья обрезали с какой-то целью городские службы. Однако в пресс-службе администрации Благовещенска эти сведения опровергли.

«Разрешение на вынужденное уничтожение зеленых насаждений по адресу: Благовещенск, улица Мухина, 31, управлением ЖКХ города не выдавалось. Действия неизвестных лиц, совершивших снос деревьев по этому адресу, являются противоправными», – сообщили в пресс-службе.

При выявлении фактов сноса зеленых насаждений без соответствующего разрешения жителям необходимо обращаться в органы внутренних дел, пояснили в администрации.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявлений от горожан за минувшие сутки по данному факту не поступало. Тем не менее полиция проверит этот случай.

Как сообщало Амур.инфо, 11 апреля возле здания Центра эстетического воспитания в Благовещенске начали спиливать ели. Решение о демонтаже аллеи деревьев было принято 7 апреля экспертным советом при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Просмотров всего: 1878

#ЖКХ #природа #происшествия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • DrPooh

    DrPooh
    2 часа назад

    Это были не деревья, а дикорастущий кустарник а-ля Карагач. На месте образовавшихся пеньков летом разрастутся новые кусты более опрятной и правильной формы. Я бы их сам с удовольствием спилил, полностью портит всю пешеходную зону

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    карагачу даже в радость что его так спилили. ещё больше будет разрастаться. человек, который его спилил - молодец. Может конечно мало оставили для дерева, но если делать живую изгородь, то норма!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    в смысле молодец? Карагачи срубают, но не под пенек! Свинство какое-то.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    В Благовещенске незаконно обрезали деревья



    Ох уж эти иудеи и до деревьев добрались

  • full

    full
    1 час назад

    Павлов себе топливо копытит?

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    1 час назад

    Труш, ты где? Тут деревья обижают, срочно собирай народ на митинг!

  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Какой мэр, такие и деревья !!! Вообщем вы меня поняли ))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2



    В Благовещенске незаконно обрезали деревья



    Ох уж эти иудеи и до деревьев добрались



    Оне вначале в администрацию обратились

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Дровосеки доморощенные!

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Ёлки палки , хватит уже город уродовать !!!!!!!!! Ну смотреть же страшно , почти центр города

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Надо "возбудить" природоохранную прокуратуру. Они профилактикой противоправных действий не занимаются, действуют по принципу - "как убьют - приходите". Сейчас именно тот случай....

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    vertex

    Vlad2



    В Благовещенске незаконно обрезали деревья



    Ох уж эти иудеи и до деревьев добрались



    Оне вначале в администрацию обратились



    Епта! Чо, и администрацию "обрезали"

  • Кэссик

    Кэссик
    59 минут назад

    Блин,какая актуальная новость... На мадонне еще вчера это обсуждали.

  • Бивис

    Бивис
    59 минут назад

    сломать всегда проще

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    Vlad2

    vertex

    Vlad2



    В Благовещенске незаконно обрезали деревья



    Ох уж эти иудеи и до деревьев добрались



    Оне вначале в администрацию обратились



    Епта! Чо, и администрацию "обрезали"



    Так их едроботы на всех ветках пугают простых амурчан)))

  • Vlad2

    Vlad2
    54 минуты назад

    vertex

    Vlad2

    vertex

    Vlad2



    В Благовещенске незаконно обрезали деревья



    Ох уж эти иудеи и до деревьев добрались



    Оне вначале в администрацию обратились



    Епта! Чо, и администрацию "обрезали"



    Так их едроботы на всех ветках пугают простых амурчан)))



    Дык они наверное все "обрезанные" ))

  • Сашковна

    Сашковна
    52 минуты назад

    На мадонновском форуме вообще написано что мерия посчитала статью не корректной

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    48 минут назад

    Труш ты хде попы дерева срубили !))

  • Vlad2

    Vlad2
    45 минут назад

    dalinoboihik

    Труш ты хде попы дерева срубили !))



    он щас занят не деревьями, а судьбами народа

  • домовенок

    домовенок
    35 минут назад

    Надо сделать обрезание всем "обрезчикам" деревьев и тем, кто ратует за обрезку и вырубку

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    21 минута назад

    Такие незаконные дейстаия были и раньше. На месте вырубки деревьев, появлялись торговые ларьки и железобетонные стойки для банеров. Например участок вырубленных деревьев по ул. Мухина между Амурской и Зейской. Или парк, который вырезали за год до постройки павильонов около автовокзала.

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