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Сегодня, 11:04 7

Амурские гандболисты впервые попали на чемпионат России

Амурские гандболисты впервые попали на чемпионат России
Фото: minsportamur.ru

Сборная Амурской области по гандболу впервые завоевала право на участие в чемпионате России. Он пройдет в Краснодаре в мае 2017 года. Такую возможность спортсмены получили после того, как одержали победу в третьем туре чемпионата России по гандболу в зоне Дальний Восток.

В соревнованиях участвовали сборная Уссурийска, Центр спортивной подготовки из Владивостока, ДВФУ и сборная Амурской области. В первых двух турах, которые проходили в Уссурийске и Благовещенске, амурская команда занимала вторые места. Площадка Владивостока принесла удачу сборной Приамурья, которая одержала две победы и проиграла одну встречу. В итоге подопечные тренера высшей категории Виктора Руденко опередили по разнице забитых и пропущенных мячей ЦСП и заняли первое место.

В общем зачете чемпионата амурчане стали вторыми, что дает им право представить область на чемпионате России, который с 19 по 21 мая пройдет в Краснодаре. Также путевку на этот турнир завоевали гандболисты ЦСП.

В прошлом году в чемпионате России (Первая лига) участвовали приморцы и заняли второе место. В финале они уступили с разницей в два мяча команде Санкт-Петербурга, сообщает сайт министерства спорта Амурской области.

Просмотров всего: 389

#спорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    классная новость! Вот бы трансляции посмотреть!

  • full

    full
    2 часа назад

    Вот бы денег спорткомитет выделил.

  • Sileva

    Sileva
    1 час назад

    Мне кажется, что чемпионат России, где играют профессиональные клубы и всероссийский финал первой лиги несколько разные вещи. Новость, конечно, хорошая, но немного неправильная.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Sileva

    Мне кажется, что чемпионат России, где играют профессиональные клубы и всероссийский финал первой лиги несколько разные вещи. Новость, конечно, хорошая, но немного неправильная.



    это понятно, но достижение есть достижение)

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    1 час назад

    молодцы!

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Все таки Ивановская школа самая сильная благодаря Виктору Макаровичу

  • Cardan

    Cardan
    56 минут назад

    Ивановка рулит! ;)

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