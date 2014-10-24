Амурские гандболисты впервые попали на чемпионат России

Фото: minsportamur.ru

Сборная Амурской области по гандболу впервые завоевала право на участие в чемпионате России. Он пройдет в Краснодаре в мае 2017 года. Такую возможность спортсмены получили после того, как одержали победу в третьем туре чемпионата России по гандболу в зоне Дальний Восток.

В соревнованиях участвовали сборная Уссурийска, Центр спортивной подготовки из Владивостока, ДВФУ и сборная Амурской области. В первых двух турах, которые проходили в Уссурийске и Благовещенске, амурская команда занимала вторые места. Площадка Владивостока принесла удачу сборной Приамурья, которая одержала две победы и проиграла одну встречу. В итоге подопечные тренера высшей категории Виктора Руденко опередили по разнице забитых и пропущенных мячей ЦСП и заняли первое место.

В общем зачете чемпионата амурчане стали вторыми, что дает им право представить область на чемпионате России, который с 19 по 21 мая пройдет в Краснодаре. Также путевку на этот турнир завоевали гандболисты ЦСП.

В прошлом году в чемпионате России (Первая лига) участвовали приморцы и заняли второе место. В финале они уступили с разницей в два мяча команде Санкт-Петербурга, сообщает сайт министерства спорта Амурской области.

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