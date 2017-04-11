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13апреля
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В Канаде детей, укравших конфеты, задерживали с помощью спецназа, вертолёта и собак (видео)

В Канаде детей, укравших конфеты, задерживали с помощью спецназа, вертолёта и собак (видео)
Фото: youtube.com

Полиция Канады организовала полномасштабную спецоперацию, охотясь на школьников, похитивших сладости из парка развлечений близ города Торонто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Huffington Post.

К погоне за несовершеннолетними воришками было привлечено несколько подразделений. В рейде приняли участие отряд кинологов, полицейский вертолёт с тепловизором и спецназ округа Йорк.

Подростки 15-16 лет были обнаружены неподалёку от места преступления. По словам стражей порядка, они прятались за кустами, где доедали украденные конфеты. Увидев полицейских, дети не стали убегать и сопротивляться, а добровольно сдались правоохранителям, подняв руки вверх.

После задержания всех воришек передали в руки родителей. Заводить уголовное преследование против них не стали.

Как отметили местные полицейские, стражи порядка очень серьёзно относятся к любым преступлениям, даже к самым незначительным, именно поэтому на поимку подростков было брошено столько сил.

«Эти дети определённо извлекли урок из всего случившегося. Они очень испугались, когда увидели, что за ними прибежали собаки и прилетел вертолёт», – цитирует Life констебля Энди Паттенден.

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#дети #происшествия

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