В Благовещенске детей чуть не сбил грузовик (видео)

В Благовещенске едва не произошла трагедия. Грузовой автомобиль чуть не сбил двоих детей. Инцидент произошел на улице Театральной, в районе перекрестка с Зеленой.

Случившееся удалось снять на видео, которое разошлось в социальных сетях. На кадрах видно, как по Театральной следует грузовик. В этот момент справа выбегают два мальчика, они по неизвестной причине бегут прямо под колеса. В последний момент трагедии удается избежать.

Видео произвело впечатление на пользователей соцсетей.

«Если бы сбил, по косточкам потом не собрали бы... вот что в голове? Фух... Слава богу, что все так хорошо закончилось», – пишет elena_victoriya.

«Стоило бы остановиться и уши надрать шпане как следует», – отметил matveiveriaskin.

Также видео распространяют по WhatsApp. Там пользователи предполагают, что случившееся – часть «игры». Якобы дети специально стараются пробежать перед близко едущей машиной.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

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