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13апреля
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В Благовещенске детей чуть не сбил грузовик (видео)

В Благовещенске детей чуть не сбил грузовик (видео)

В Благовещенске едва не произошла трагедия. Грузовой автомобиль чуть не сбил двоих детей. Инцидент произошел на улице Театральной, в районе перекрестка с Зеленой.

Случившееся удалось снять на видео, которое разошлось в социальных сетях. На кадрах видно, как по Театральной следует грузовик. В этот момент справа выбегают два мальчика, они по неизвестной причине бегут прямо под колеса. В последний момент трагедии удается избежать.

Видео произвело впечатление на пользователей соцсетей.

«Если бы сбил, по косточкам потом не собрали бы... вот что в голове? Фух... Слава богу, что все так хорошо закончилось», – пишет elena_victoriya.

«Стоило бы остановиться и уши надрать шпане как следует», – отметил matveiveriaskin.

Также видео распространяют по WhatsApp. Там пользователи предполагают, что случившееся – часть «игры». Якобы дети специально стараются пробежать перед близко едущей машиной.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 2551

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Естественный отбор?

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Ага, сейчас детишкам уши надерешь, как же..... засудят, посадят и не спросят кто виноват. ОНИЖЕДЕТИ! Их трогать нельзя!

  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    да их бы там все последующие автомобили раскатали в плоскости

  • Папайя

    Папайя
    2 часа назад

    Чувак ехал спокойно,никого не трогал.... Не согласна с заголовком... никого он "чуть не сбил" Сами бегут и не смотрят по сторонам...

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    Папайя согласна с вами, заголовок не корректный и несет в себе смысл разнящийся с происходящими фактами на видео.

  • nekro

    nekro
    1 час назад

    Естественный отбор, ветер северный. Одного бы закатало - второй бы потом никогда больше, кроме как по пешеходному не переходил дорогу.

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    так и будут бегать

  • Лакост

    Лакост
    1 час назад

    Штраф родителям бы в 1-2-5 десятков тысяч. Быстро бы дома ремня дали и научили ходить вблизи проезжей части

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    когда вижу детей у дороги больше 40 не еду, тоже также было: двое подростков на разных сторонах дороги стоят и дразнят друг друга возле школы, загорается мне зеленуй начинаю движение-и один из них начинает бежать мне под калеса, я высказалась грубо в окно тогда...возраст не больше 12 лет

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    1 час назад

    Большой гонит мелкого, видимо хочет его поколотить.

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