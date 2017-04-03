Благовещенец стал «постоянным клиентом» судебных приставов

Амурские судебные приставы причислили одного из жителей Благовещенска к особо злостным неплательщикам. 11 апреля мировой суд областной столицы рассмотрел 15 административных протоколов, составленных в отношении этого горожанина. В итоге за отказ от уплаты административных штрафов мужчина отработает 450 часов на одном из предприятий города.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, впервые с горожанином приставы столкнулись полтора года назад. За неоднократные перевозки пассажиров без лицензии мужчина в 2015 году был оштрафован на 450 тысяч рублей. Водитель-нелегал отказался платить долг в пользу УГАДН и в скором времени получил еще одно взыскание — административный штраф в суме 100 тысяч рублей. На основании решений суда в ОСП № 2 по Благовещенску возбудили исполнительные производства.

Должник начал скрываться от судебных приставов и прятать от них свое имущество. Сотрудникам службы пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти неплательщика и арестовать его автомобиль. В декабре 2015 года в отношении благовещенца составили протокол «Неуплата административного штрафа в срок», рассмотрев который суд вынес решение об административном аресте мужчины на пять суток.

Отбыв наказание, горожанин занялся судебными тяжбами. Чтобы не платить долги, он стал оспаривать действия судебного пристава-исполнителя, продолжая при этом заниматься нелегальными перевозками. Нарушений в работе судебных приставов суд не установил и отказал мужчине в иске. Исполнительные производства о взыскании штрафов УГАДН были возобновлены. Должник официально трудоустроился и начал перечислять деньги в пользу взыскателя.

При этом горожанин отказался предоставить на реализацию находящийся у него на ответственном хранении арестованный автомобиль. «И началось все сначала: требования судебного пристава-исполнителя, неисполнение их должником, составление протоколов. За полгода в отношении несговорчивого благовещенца составили 27 протоколов, а также возбудили и передали на рассмотрение в суд уголовное дело», – сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

11 апреля мужчину доставили в мировой суд, где в присутствии представителя было рассмотрено 15 протоколов «Уклонение от исполнения административного наказания». По каждому рассмотренному протоколу суд вынес решение о привлечении горожанина к административному наказанию в виде 30 часов обязательных работ. В общей сложности ему придется отработать 450 часов и дожидаться решения суда по уголовному делу.

Арестованное транспортное средство, из-за сокрытия которого должник может понести уголовное наказание, судебные приставы обнаружили, изъяли и передали на реализацию.

Видео: пресс-служба УФССП России по Амурской области

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