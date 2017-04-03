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13апреля
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Сегодня, 10:18 12

Благовещенец стал «постоянным клиентом» судебных приставов

Благовещенец стал «постоянным клиентом» судебных приставов

Амурские судебные приставы причислили одного из жителей Благовещенска к особо злостным неплательщикам. 11 апреля мировой суд областной столицы рассмотрел 15 административных протоколов, составленных в отношении этого горожанина. В итоге за отказ от уплаты административных штрафов мужчина отработает 450 часов на одном из предприятий города.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, впервые с горожанином приставы столкнулись полтора года назад. За неоднократные перевозки пассажиров без лицензии мужчина в 2015 году был оштрафован на 450 тысяч рублей. Водитель-нелегал отказался платить долг в пользу УГАДН и в скором времени получил еще одно взыскание — административный штраф в суме 100 тысяч рублей. На основании решений суда в ОСП № 2 по Благовещенску возбудили исполнительные производства.

Должник начал скрываться от судебных приставов и прятать от них свое имущество. Сотрудникам службы пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти неплательщика и арестовать его автомобиль. В декабре 2015 года в отношении благовещенца составили протокол «Неуплата административного штрафа в срок», рассмотрев который суд вынес решение об административном аресте мужчины на пять суток.

Отбыв наказание, горожанин занялся судебными тяжбами. Чтобы не платить долги, он стал оспаривать действия судебного пристава-исполнителя, продолжая при этом заниматься нелегальными перевозками. Нарушений в работе судебных приставов суд не установил и отказал мужчине в иске. Исполнительные производства о взыскании штрафов УГАДН были возобновлены. Должник официально трудоустроился и начал перечислять деньги в пользу взыскателя.

При этом горожанин отказался предоставить на реализацию находящийся у него на ответственном хранении арестованный автомобиль. «И началось все сначала: требования судебного пристава-исполнителя, неисполнение их должником, составление протоколов. За полгода в отношении несговорчивого благовещенца составили 27 протоколов, а также возбудили и передали на рассмотрение в суд уголовное дело», – сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

11 апреля мужчину доставили в мировой суд, где в присутствии представителя было рассмотрено 15 протоколов «Уклонение от исполнения административного наказания». По каждому рассмотренному протоколу суд вынес решение о привлечении горожанина к административному наказанию в виде 30 часов обязательных работ. В общей сложности ему придется отработать 450 часов и дожидаться решения суда по уголовному делу.

Арестованное транспортное средство, из-за сокрытия которого должник может понести уголовное наказание, судебные приставы обнаружили, изъяли и передали на реализацию.

Видео: пресс-служба УФССП России по Амурской области

Просмотров всего: 1999

#закон

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    РОБИН ГУД

  • titan28

    titan28
    3 часа назад

    Очень плохой человек - очень хочет работать, орудия труда отнять, негодяя наказать, а вот злостные неплательщики алиментов гуляют себе

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот что значит вовремя не заплатить штраф. А черная полоса у человека началась со штрафа в 450 тыс.руб., который естественно он не мог выплатить, а ему еще и еще штрафы. Загнобили бедолагу, а теперь еще и бесплатно работать на государство придется.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Просто супер, ФССП такие молодцы,прям не могу...это не злостный не плательщик, он попросту не может выплатить...Злостные не плательщики-это нерадивые папаши, почему их не приговаривают к исправительным работам, а доходы в пользу ребенка?

    Тем более, что у нас столько таких "папаш", что рабочей силы, хоть отбавляй

    А бывает такие ситуации, что ФССП вешают на людей чужие долги, что потом замучишься бегать пороги оббивать и доказывать, что ты не верблюд...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    Злостные не плательщики-это нерадивые папаши, почему их не приговаривают к исправительным работам, а доходы в пользу ребенка?

    Тем более, что у нас столько таких "папаш", что рабочей силы, хоть отбавляй



    Можно подумать, что мамаш таких не бывает!



  • lizzza

    lizzza
    2 часа назад

    вот непруха

  • avantura

    avantura
    2 часа назад

    А легальные перевозки невыгодные. Какой-то крендель из администрации навязал перевозчикам китайские автобусы. А запчасти на автобусы должны покупать в магазине другого кренделя. Автобусы - говно. Зато крендели наживаются

  • avantura

    avantura
    2 часа назад

    Судебным приставам заняться больше нечем

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    1 час назад

    Редакторы, смотрите когда набираете текст. А то у вас получается, что получил бедолага не в сумМе 100 тр., а в суМе (котомке нищего)

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...а почему он должен платить в сторону УГАНДы ?

  • Татьяна Валентиновна

    Татьяна Валентиновна
    15 минут назад

    Мужику реально сил и сочувствия. А шакалы приставы пусть сначала со своим руководителем разбирутся, который деньги у своих и красил

  • Отец

    Отец
    3 минуты назад

    Да, экс.главный пристав - знатная крыса вместе с замом и главбухом.

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