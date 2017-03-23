По городу Зея прогулялась косуля (видео)

В Интернете появилась видеозапись лесной косули, которая на пару с небольшой собакой прогуливалась по городу Зея в районе стоматологической поликлиники (микрорайон Светлый). Животное вело себя вполне спокойно, даже ело с рук медсестры, но погладить себя все-таки не позволило.

В поликлинике корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили, что во вторник, 11 апреля, косуля подошла к поликлинике, дала себя покормить, погуляла вокруг здания и ушла.

«В принципе, люди говорят, что видели ее в городе и раньше. И в сопровождении собаки. У нее на шее что-то вроде ошейника. Возможно, она у кого-то живет. Или в Зейском заповеднике ее держат», – рассказали медики.

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