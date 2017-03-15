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13апреля
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Звезда фильма «Обитаемый остров» выжил после падения из окна

Звезда фильма «Обитаемый остров» выжил после падения из окна
Фото: life.ru

Актёр Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров», выжил после падения из окна квартиры. Инцидент произошёл в западной части Москвы, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

«31-летний актёр Василий Степанов выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы», – сказал собеседник агентства, уточнив, что Степанов уже не в первый раз решает покончить с собой.

По данным Life, актёр получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

В пресс-службе столичного ГУМВД также подтвердили факт падения человека с высоты. «В полицию поступило сообщение о том, что на Давыдковской улице из окна жилого дома упал человек. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», – сказал представитель пресс-службы.

Сам пострадавший уже прокомментировал подробности инцидента. Сейчас он находится дома. «Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня всё хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвел, сорвал сроки», – сказал Степанов.

Несколько лет назад сообщалось, что актёр пребывает в депрессии из-за того, что его не приглашают играть в театры и не предлагают роли в кино. Бывшая девушка артиста Дарья рассказывала, что они так и не поженились после двух лет совместной жизни – Степанов ждал новых ролей и многомиллионных контрактов, тогда как Дарья соглашалась играть в эпизодах, лишь бы обеспечить себя и жениха, сообщает НТВ.

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#здоровье #кино #происшествия

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