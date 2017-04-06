Задержаны расхитители миллионов, предназначенных на строительство резиденции Путина: обзор прессы

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Какие ювелирные изделия хранятся в шкатулках россиян; что планирует построить в Антарктиде Китай; как влияет на психику людей изменение климата; чем помешал леопард Международному аэропорту в Катманду – эти и другие новости включил в обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начинается сегодняшний обзор с «Российской газеты». Так, под заголовком «Лом бар» аналитиками изучается содержимое ювелирных шкатулок россиян. Оказывается, в среднем на одну семью приходятся цепочка с кулоном, пара сережек и три кольца. Золотой браслет есть только в каждой третьей семье, а часы или броши – вообще лишь в пятнадцатой.

Составить этот список помогли данные ювелирных ломбардов, где на первом месте находятся золотые обручальные кольца. Кстати, половина из них остается невыкупленной. Люди стараются избавиться от тяжелых воспоминаний.

Также в номере

Павел Андреевич опустил как мало что значащую информацию о том, что арестован глава подразделения Федеральной службы охраны Андрей Каминов – его обвиняют в хищении 225 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию президентской резиденции в Ново-Огарево. То есть воруют уже под самым носом.

На взгляд обозревателя, более интересно сообщение о том, что Китай собирается построить в Антарктиде взлетно-посадочную полосу (а затем и полноценный аэродром) для приема всех видов самолетов (включая, наверное, и гражданские). Сдается, постоянному спору двух держав – США и России – о том, кто в доме хозяин, приходит конец.

Напишут же такое

«Известия» пишут об исследованиях американских ученых, показавших, что изменение климата приводит людей к расстройствам психики. У многих развиваются депрессия, апатия, возрастает агрессия и т.д. Особенно остро влияние климата ощущается во время природных катаклизмов, когда люди теряют имущество, близких людей и здоровье, что, в общем, объяснимо.

Но, кроме того, к депрессивным состояниям могут привести дождь и снег. При этом на отдельных представителей человечества губительно действует и тихая, установившаяся солнечная погода – и тогда метеозависимые люди начинают вытворять на дорогах чудеса. «Ну, вы понимаете, о чем я», – замечает Павел Савинкин.

Не пропусти

«Амурская правда» сегодня отдает дань памяти замечательному человеку – артисту Владимиру Матвееву. На страницах издания своими воспоминаниями о нем делятся его коллеги-партнеры Анна Лаптева и Юрий Рогалев.

Наталья Фадеева знакомит читателей с новым проектом «Литературная среда» творческой детской студии «Театр+». Благодаря серии постановок неравнодушный благовещенец окунется в мир сказок Чуковского, в военное детство Машука и порассуждает на тему – зачем Онегин убил на дуэли Ленского.

Полный абзац

Еще журналисты «Амурки» рассказывают о том, как отметили День космонавтики в Циолковском. Еще пишут о том, что на концерте группы «Руки вверх» собралось около 2 700 поклонников.

А еще читатели узнают, как некий недоросль выхватил у китаянки сумочку и начал убегать – не поверите! – в сторону границы. И затерялся бы он среди многочисленного населения КНР, да был задержан пограничным нарядом.

На посошок

Ну и напоследок «Панорама», рассказавшая о том, что работа Международного аэропорта Непала в Катманду была парализована из-за того, что на взлетно-посадочную полосу вышел леопард. Вследствие этого самолеты не могли подниматься в воздух и садиться на землю. В аэропорт незамедлительно прибыли лесники – авиагавань окружена лесами. Леопарда поймать не удалось, он чуть ли не час дразнил своих преследователей, а когда ему надоели эти игры, вернулся в джунгли.

«Допускаю, что ошибаюсь, но мне кажется, эта информация интереснее, чем заявление Бастрыкина о том, что личные счета подозреваемых в коррупции надо блокировать еще до суда. Это представляете, как долго блокировать придется?!» – завершает обзор Павел Савинкин.

Просмотров всего: 968

#СМИ

распечатать