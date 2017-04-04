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13апреля
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Рослесхоз: сезон лесных пожаров в 2017 году пройдет тяжелее, чем в прошлом

Рослесхоз: сезон лесных пожаров в 2017 году пройдет тяжелее, чем в прошлом
Фото: cznews.info

В Рослесхозе сообщили, что с начала 2017 года в России зафиксировано 438 лесных пожаров общей площадью 77,9 тысячи гектаров. В двух районах Амурской области и в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации, а особый противопожарный режим действует в восьми российских субъектах, сообщает РБК.

В России сезон лесных пожаров весной и летом 2017 года пройдет тяжелее, чем в 2016 году. В ведомстве отметили, что пожароопасный сезон начался с «опережением средних многолетних показателей».

Лидером по лесным пожарам стал Дальневосточный федеральный округ, где произошло 234 случая возгорания леса общей площадью 48,56 тысячи гектаров. Вторым по пожароопасности стал Сибирский округ, где произошло 164 лесных пожара общей площадью 19,1 тысячи гектаров.

Как отметили в Рослесхозе, основная причина пожара — выжигание сухой травы. В ведомстве добавили, что наибольший риск пожаров в апреле 2017 года сохранится в Сибирском федеральном округе и в Южном федеральном округе, в том числе в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае, а также на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами прогнозируется в июле, когда высока вероятность возникновения масштабных лесных пожаров на малонаселенных территориях Дальневосточного федерального округа, а именно в юго-западной части Республики Саха, в южной части Сахалинской области, в южной части Магаданской области, в северо-западной и южной частях Камчатского края.

В минувшем году глава Рослесхоза Иван Валентик заявил, что весной 2016 года самое большое количество пожаров было в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской, Челябинской и Иркутской областях, а самая сложная ситуация была в Амурской области, Бурятии и Забайкальском крае.

В августе 2016 года генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что только за первое полугодие ущерб от лесных пожаров составил три миллиарда рублей.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    Да уже и гореть то не чему

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