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Пушков высмеял предложение Украины перенести День космонавтики из-за советского гражданства Гагарина

Пушков высмеял предложение Украины перенести День космонавтики из-за советского гражданства Гагарина
Фото: static.life.ru

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко перенести дату празднования Дня космонавтики. «В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты», – цитирует запись сенатора в Twitter РИА Новости.

Ранее зампред украинского правительства заявил, что памятную дату необходимо перенести с 12 апреля на другой день, поскольку Юрий Гагарин был советским космонавтом, и к современной Украине не имеет никакого отношения. Кириленко напомнил, что первый космонавт с независимой Украины – Леонид Каденюк, поэтому, если и праздновать День космонавтики, то в связи с его полётом. Автор инициативы подчеркнул, что создание собственных праздников – это «правильный и фундаментальный процесс».

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#политика #праздники #Украина

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