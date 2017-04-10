Холодно, серо и уныло: прогноз погоды в Амурской области на 13 апреля

Фото: nevsepic.com.ua

13 апреля, в четверг, в Амурской области пройдет слабый дождь, по северу – мокрый снег с дождем. Скорость западного ветра составит 2-7 метров в секунду, в порывах – до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 5-10 градусов выше нуля, по крайним северным районам – -3...+2 градуса.

В областном центре в 6 утра было -6 градусов. Дул слабый восточный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду. Днем в Благовещенске осадков не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В течение дня температура воздуха не поднимется выше +7...+9 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 463

#погода

распечатать