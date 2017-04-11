13 апреля: Всемирный день рок-н-ролла, День мецената и юбилей Кутикова

Фото: mskobr.ru

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла. Это праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Он отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днём раньше – 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по всему миру.

Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость прокрутить в эфире записи в стиле «чёрного» ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать «белую» публику, придумал ему другое название – «рок-н-ролл».

Благодаря Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодёжи.

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Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днём рождения Гая Цильния Мецената, известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Основное торжество, посвящённое празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году. Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнёрства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал празднику и второе, неофициальное, название – День «спасибо». Этим он подчёркивает, что при дефиците законодательной поддержки меценатской деятельности в России наши власти и общество должны научиться хотя бы благодарить жертвователей.

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75 лет назад родился Билл Конти – американский композитор и дирижёр, наиболее известный как автор музыки к таким фильмам, как «Рокки» (и к четырём из пяти сиквелов), «Только для твоих глаз», «Династия» и «Парни что надо», за последний из которых он получил «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

Конти также номинировался на Оскар в категории «Лучшая оригинальная песня» за песни Gonna Fly Nowruen из «Рокки» и титульную песню из фильма «Только для твоих глаз». Композитор 19 раз был музыкальным директором на церемонии вручения «Оскаров», что является рекордом. Также Билл Конти является пятикратным обладателем премии «Эмми».

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Своё 65-летие сегодня отмечает российский музыкант, композитор, вокалист Александр Кутиков. Он выступал и выступает в составе нескольких музыкальных коллективов, наибольшую популярность приобрёл как бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы «Машина времени», в состав которой входил в 1971-1974 годы, и с 1979 годы по настоящее время. Кутиков работал звукорежиссёром на Гостелерадио, регулировщиком радиоаппаратуры. Именно он осуществил запись первых альбомов групп «Воскресение», «Лицей», «Браво», «Високосный Год» и «Секрет». Также до сих пор он осуществляет запись и сведение для студийных альбомов группы «Машина времени».

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#история #музыка #праздники

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