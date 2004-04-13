Художники «раскололись»: история Приамурья

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2004 год. В «Амурском союзе художников» возник раскол. Решением собрания из него были исключены шестеро членов. В том числе заслуженные художники России Александр Тихомиров и Николай Карнабеда, а также Анатолий Дроздов, Леонид Кильчанский, Олег Петухов и Виктор Кузнецов.

В Приамурье появилась новая общественная организация «Творческий союз художников», куда и вошли большинство исключённых. Создание альтернативной «Амурскому союзу художников» структуры и послужило причиной конфликта.

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13 апреля 1932 года Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР) принял два постановления «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги». В этих документах назывались конечные пункты магистрали: станция Уруша на западе и станция Пермское (ныне Комсомольск-на-Амуре) на востоке. Совет народных комиссаров потребовал от Наркомата путей сообщения обеспечить «немедленный приступ ко всем подготовительным работам по сооружению БАМа» с тем, чтобы к концу 1935 года обеспечить сквозное движение поездов на всём протяжении железной дороги в режиме рабочей эксплуатации.

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13 апреля 1938 года в Благовещенске закончилась городская олимпиада художественной самодеятельности. Её участниками были самодеятельные кружки и индивидуальные исполнители из школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) связи, завода имени Ленина, средних школ № 1, 4, а также горного, строительного и сельскохозяйственного техникумов, пединститута. Лучшим признан драматический коллектив педагогического института.

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В 1980 году 13 апреля дальневосточные строители электрических сетей начали сооружение в Амурской области линии электропередачи, которая открывала путь энергии Зейской ГЭС к отдалённым рабочим посёлкам строителей БАМа.

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В 1983 году в этот день в Амурской области прошла очередная «Вахта мира». В ней участие приняли 250 000 человек. Они перечислили в Фонд мира 722 600 рублей.

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13 апреля 2004 года СМИ рассказали историю о любви и ненависти: в здании по улице Кузнечная, 1 несколько человек находились в заложниках. Мужчина угрожал двум работницам ателье. При себе у него был пистолет, нож и букет роз. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он искал свою девушку, которую неделю до этого удерживал у себя в квартире.

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2015 год. Стало известно, что с 1 июня 2015 года исчезнет прямой железнодорожный маршрут Благовещенск – Адлер. По решению федеральной пассажирской компании, вместо него будет работать новый Чита – Адлер.

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#жизнь #история

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