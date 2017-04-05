Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: воспоминания об артисте Матвееве и издателе Гофмане

В четверг, 13 апреля, в Амурском областном театре драмы состоится прощание с народным артистом России Владимиром Матвеевым. В утреннем эфире радиостанции «Эха Москвы в Благовещенске» будут вспоминать артиста программой «Амурские волны», в записи которой Владимир Матвеев принял участие. Эфир программы состоялся 25 августа 2016 года.

Ведущие утреннего и дневного эфира – Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

В дневном эфире выйдет очередной выпуск «Амурских волн», приуроченный к 90-летию со дня рождения Марка Гофмана, известного амурского издателя, главного редактора Амурского книжного издательства, редактора-составителя альманаха «Приамурье» и сборника «Приамурье мое». Автор и ведущий программы – Михаил Митрофанов.

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