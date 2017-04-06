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В Белогорске отремонтируют дороги на 130 миллионов рублей

В Белогорске отремонтируют дороги на 130 миллионов рублей

Около 130 миллионов рублей планируется направить на ремонт дорог Белогорска в 2017 году. В городском управлении ЖКХ рассказали, что 115 миллионов выделено муниципалитету из областного бюджета, остальные – софинансирование муниципалитета.

«Более 70 миллионов рублей будет направлено на ремонт улиц Кирова, Ленина, Красноармейская, Производственная, а также части дороги, ведущей из села Низинное (входит в состав городского округа) в Белогорск, – отметила начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Это почти четыре километра улично-дорожной сети площадью более 39 тысяч квадратных метров. Помимо асфальтобетонного покрытия, на ряде объектов планируется обустроить автостоянки, ливневую канализацию, освещение, тротуары, леерное ограждение».

В управлении ЖКХ пояснили, что к уже утвержденному перечню дорог добавится еще один. Планируется отремонтировать улицу Денисенко, переулок Парковый, улицу Скорикова, улицу Маяковского, улицу Авиационную и перекресток улиц Ленина – Ударной. В настоящее время завершается составление смет на дополнительные участки, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Стоит добавить, что ремонт одного из плановых участков перенесен на 2018 год. Это участок улицы Авиационной. Проект уже есть. Однако с учетом проведения геодезических работ, обустройства на данном участке ливневой канализации, принято решение о переносе работ на 2018-й, в связи с большой проектной стоимостью, – добавила начальник управления ЖКХ. – Глава города Станислав Мелюков поставил задачу убрать из проекта избыточные проектные решения с тем, чтобы уменьшить стоимость реконструкции ул. Авиационной».

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • v77

    v77
    1 час назад

    Жителям Белогорска повезло что у них такой мэр. Мелюков - настоящий хозяйственник!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    А 130 это мало или много? Вообще мелюкова только и слышно, то бассейн выбивает и школу, то дороги делает, то лдперов на лечение отправляет))) суетит мужик, молодец

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    57 минут назад

    А 130 это мало или много? Вообще мелюкова только и слышно, то бассейн выбивает и школу, то дороги делает, то лдперов на лечение отправляет))) суетит мужик, молодец

  • m007

    m007
    51 минута назад

    Bonyfacii

    А 130 это мало или много? Вообще мелюкова только и слышно, то бассейн выбивает и школу, то дороги делает, то лдперов на лечение отправляет))) суетит мужик, молодец



    А спрашиается чего суетит.

    Это подозрительно, как нормальные менты так сразу бы в разработку суетливого такого.

  • m007

    m007
    45 минут назад

    v77

    Жителям Белогорска повезло что у них такой мэр. Мелюков - настоящий хозяйственник!



    Ну да

    Им с мэром повезло, нам с всем с Путиным

    Че то жизнь только всё хреновей становится

    Загадка природы.

  • Подполковник

    Подполковник
    36 минут назад

    В городе Глупове ямы закидают дерьмом, и мэр с дебильной рожей и взглядом шизофреника отчитается о том, что жить стало лучше, во славу ЕР

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    В начале августа дорожники планируют приступить к ремонту участка северной объездной дороги с 7 по 11 километр. Цена контракта составляет 43,9 миллиона рублей, рассказал корреспонденту vtomske.ru представитель областной администрации.

    https://news.vtomske.ru/news/127233-remont-4-km-obezdnoi-dorogi-pod-tomskom-oboidetsya-pochti-v-44-mln

    Асфальтобетонное покрытие, однако ...

    4 км - 43,9 миллиона рублей.

    https://news.vtomske.ru/news/126930-v-pyatnicu-nachalsya-remont-10-km-obezdnoi-dorogi-v-raione-severska

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 минуты назад

    Вроде км 10 лямов стоит(стоил). Можно и в перекресток 50 лямов вбухать (Примеры в Благовещенске есть)

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