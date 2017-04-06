В Белогорске отремонтируют дороги на 130 миллионов рублей

Около 130 миллионов рублей планируется направить на ремонт дорог Белогорска в 2017 году. В городском управлении ЖКХ рассказали, что 115 миллионов выделено муниципалитету из областного бюджета, остальные – софинансирование муниципалитета.

«Более 70 миллионов рублей будет направлено на ремонт улиц Кирова, Ленина, Красноармейская, Производственная, а также части дороги, ведущей из села Низинное (входит в состав городского округа) в Белогорск, – отметила начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Это почти четыре километра улично-дорожной сети площадью более 39 тысяч квадратных метров. Помимо асфальтобетонного покрытия, на ряде объектов планируется обустроить автостоянки, ливневую канализацию, освещение, тротуары, леерное ограждение».

В управлении ЖКХ пояснили, что к уже утвержденному перечню дорог добавится еще один. Планируется отремонтировать улицу Денисенко, переулок Парковый, улицу Скорикова, улицу Маяковского, улицу Авиационную и перекресток улиц Ленина – Ударной. В настоящее время завершается составление смет на дополнительные участки, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Стоит добавить, что ремонт одного из плановых участков перенесен на 2018 год. Это участок улицы Авиационной. Проект уже есть. Однако с учетом проведения геодезических работ, обустройства на данном участке ливневой канализации, принято решение о переносе работ на 2018-й, в связи с большой проектной стоимостью, – добавила начальник управления ЖКХ. – Глава города Станислав Мелюков поставил задачу убрать из проекта избыточные проектные решения с тем, чтобы уменьшить стоимость реконструкции ул. Авиационной».

Просмотров всего: 86

#Белогорск #ЖКХ

распечатать