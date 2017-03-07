В Бельгии нашлись потомки амурского архитектора Шеффера

Новые потомки благовещенского архитектора Эдуарда Шеффера заявили о себе. Они прислали письма в Амурский краеведческий музей. Корреспонденция пришла из Нидерландов, а из Нижнего Новгорода прислали фотографии из семейного альбома, который там хранится.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», к амурским музейщикам обратился правнук архитектора – Леонид. Он живет в Москве. И только теперь узнал о том, что в Европе у него есть родственники. К сожалению, почти все фотографии в альбоме не подписаны.

«Конечно, очень много загадок в этой истории, потому что Леонид после получения этих фотографий нам написал, что никого не узнает. Но его тоже смутило, что альбом такой же по оформлению. обложка такая же, такие же застежки. Во-вторых, альбом хранится в Нижнем Новгороде, а именно туда уехали дети Шеффера Ольга и Георгий, а мы знаем, что они там жили до 30-х годов. И он высказал предположение, что это либо родственники, либо родители Эдуарда Ивановича Шеффера», – рассказала заместитель директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

Эдуард Шеффер – военный инженер, благодаря архитектурному таланту которого дореволюционный Благовещенск приобрел свое лицо. Шеффер – автор проектов зданий краеведческого музея, педагогического университета, школы № 4 и Россельхозбанка. Сейчас амурские музейщики ведут активную переписку с потомками архитектора. Возможно, часть архива этой семьи появится в музейной экспозиции «Чердак истории», которая возобновит свою работу в мае.

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