В правительстве обсудили вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья

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В 2017 году планируется расселить амурчан, проживающих в аварийном жилом фонде площадью около 34 тысяч квадратных метров. До конца года общая площадь аварийного жилья, с которой жильцов расселят в новые квартиры, должна составить 185 тысяч квадратных метров.

Вопросы предоставления нового жилья для амурчан, проживающих в аварийном жилищном фонде, обсудили на совещании под руководством главы региона с руководством профильного министерства области.

«Главы муниципалитетов Приамурья качественно отработали постановку аварийного жилья на учет. Сейчас эта работа движется. За последний год область сделала значительный рывок вперед в части переселения. И пусть не смущает кажущийся низкий процент выполнения программы переселения в Амурской области. В количественном отношении этот показатель гораздо выше, чем у многих субъектов Дальневосточного федерального округа», – сказал губернатор Приамурья.

Участники совещания отметили, что реализация программы началась с 2013 года. Еще на первом этапе регион вошел в число субъектов с наибольшей площадью аварийного жилья. Для выполнения показателей, утвержденных Минстроем России на 2014–2017 годы субъекту необходимо расселить аварийный жилищный фонд площадью 324,1 тысячи квадратных метров, в то же время планы соседних регионов в несколько раз меньше, Хабаровскому краю необходимо переселить из 40,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья (в настоящее время переселены граждане из 35,9 тысячи), Камчатскому краю – 32,8 тысячи (переселены из 20,6 тысячи), Еврейской автономной области – 51,8 тысячи (переселены из 36,9 тысячи квадратных метров).

Согласно предоставленным данным министерства ЖКХ области, в 2014–2015 годах в Приамурье были расселены жильцы с 94,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

«В 2016 году переселены амурчане, проживающие в аварийном фонде площадью 34,6 тысячи квадратных метров. С начала реализации программы новые квартиры получили более 7 тысяч граждан, построен 101 многоквартирный дом. Уже проработаны планы расселения до конца года. Муниципалитеты покупают жильё», – сказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

«Кроме этого, регион взял обязательства по расселению граждан еще из 22 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. Подключены все механизмы, позволяющие скорейшим образом переселить жителей области в комфортабельное жилье – создан реестр готового жилья в регионе. Амурское ипотечное агентство совместно с муниципалитетами подбирает жилье и на этой площадке. Согласно планам, до конца года в регионе общая площадь аварийного жилья, с которой будут расселены жильцы в новые квартиры, должна составить 185 тысяч квадратных метров (общая площадь за всё время реализации программы)», – сказал Александр Козлов.

Руководитель региона подчеркнул, что выполнение программы переселения должно находиться на личном контроле каждого руководителя муниципалитета, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #строительство

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