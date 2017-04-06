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12апреля
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Сегодня, 19:38 1

Берегоукрепление в поселке Остров Старица Белогорска будет комплексным

Берегоукрепление в поселке Остров Старица Белогорска будет комплексным
Фото: www.belogorck.ru

В Белогорске прошло выездное совещание на дамбе в районе поселка Остров Старица. Специалисты отметили, что уже сейчас большая часть дамбы, прилегающей к жилым строениям поселка, значительно подмыта течением реки.

Участниками рабочей встречи стали министр природных ресурсов Юрий Привалов, его заместитель Василий Офицеров, исполняющий обязанности амурского центра ГЗ и ПБ Леонид Жуков, замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Амурской области Александр Пантелеев, глава Белогорска Станислав Мелюков, замглавы Белогорска по строительству и землепользованию Владимир Розонов, начальник управления ГО и ЧС Михаил Драгунов, представитель штаба 35-й Армии, администрации города, старожилы поселка.

На месте специалисты ведомственных структур визуально определили необходимость работ по берегоукреплению почти полуторакилометрового участка дамбы. Отмечено, что ежегодное укрепление береговой линии в районе парка имени Котовского и трубы очистных сооружений мешками с песком – это не решение вопроса. Уже сейчас, по оценкам специалистов, большая часть дамбы, прилегающей к жилым строениям поселка, значительно подмыта течением реки.

«С природой не поспоришь. Необходимо комплексно изучить специфику Томи в этом районе и принять грамотные решения по предотвращению затопления поселка Остров Старица», – подчеркнул министр природных ресурсов Юрий Привалов.

В ближайшее время министерством природных ресурсов будут объявлены конкурсные процедуры на предмет обследования зоны подтопления специализированной организацией и определения технического решения, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

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