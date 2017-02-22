В Благовещенске прошел космический квест

В честь Дня космонавтики в Благовещенске впервые прошел исторический квест «Первый космический». Построить луноход, преодолеть минное поле, определить гелий – с этими и другими заданиями справлялись не только амурчане, но и молодежь в других регионах. Первый космический квест – это всероссийская акция. В Благовещенске в ней приняли участие студенты и школьники.

Определить, какой город или материк изображен на снимке, – одно из заданий космического квеста. Хотя с первого взгляда всё на картинках кажется знакомым, справиться с заданием оказалось под силу не всем. Студенты АГМА не узнали, как из космоса выглядит Крымский полуостров.

«Просто нужно как-то ориентироваться, знать географию. Учить школьникам географию, и всё получится. Крым не так давно к нам присоединился, поэтому мы еще не изучили всю географию этого полуострова», – пояснил студент АГМА Дмитрий Паршаков.

По легенде, школьникам и студентам предстояло выяснить, как построить на Луне базу по добыче гелия-3. Изучить опыт освоения космоса за последние 70 лет, чтобы спасти Землю от надвигающейся катастрофы. Для этого участники квеста проходили историческую викторину, учились строить луноход. И даже отправляли на Луну воображаемый летательный аппарат, чтобы добыть гелий. А потом изучали его, проводя химические опыты.

При прохождении заданий от участников требовались знания астрономии, истории, а также ловкость. Но главное – сплоченность и командный дух.

«Классно работать в команде, когда каждый чем-то занимается. Вот мы уже прошли две станции, где мы отгадывали вид сверху местности. Ну, конечно, не всё так хорошо прошло. Даже как-то стыдно становится, что не всё отгадываешь. А здесь мы пытались выделить гелий. И пытались сконструировать ракету, которая попадет на облако», – призналась студентка БГПУ Ирина Шурыгина.

За два часа игрокам требовалось преодолеть 7 точек. С этими же заданиями сегодня предстоит справиться молодежи по всей стране. Это больше ста тысяч участников. В нашем городе испытать себя решились семьдесят человек. Среди них учащиеся кадетского корпуса, студенты медакадемии, БГПУ, финансового колледжа, а также сервиса и торговли.

«Космический квест – это всероссийская акция. Он проходит впервые. Серия квестов не первый год проводится, но тему космоса раскрываем впервые. Для ребят это чаще была история. То есть по всем городам в единый день проходит, в едином формате. Те испытания, которые проходят ребята в Благовещенске, такие же проходят и в Москве, и в Новосибирске и в других городах России», – рассказала координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по Благовещенску Елизавета Апанасенко.

Игра проходила в два этапа по семь команд. Организаторы отмечают, что с заданиями участники справились хорошо. Не такой сложной оказалась историческая викторина. Благовещенцы доказали, что знают именитых космонавтов – Титова, Леонова, Гагарина, Терешкову. Наибольшую трудность представляли космические снимки. Сделать вторую попытку и проверить себя вновь можно будет в следующем году.

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