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Амурский Белогорск поехал в гости в крымский Белогорск

Амурский Белогорск поехал в гости в крымский Белогорск
Фото: postroim-fundament.ru

В среду, 12 апреля, делегация Белогорска отправилась в Крым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с одноименным городом. Задача амурской делегации – определить конкретные мероприятия двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры и спорта.

Крымский Белогорск посетят председатель городского Совета Виктория Гратий, заместитель главы по экономике Валентина Дацко, заместитель главы по строительству и землепользованию Владимир Розонов.

Договоренность об установлении дружественных связей и, возможно, побратимских, была достигнута между главой Белогорска Станиславом Мелюковым и главой Белогорска Станиславом Крыжановским.

Во время визита Станиславу Крыжановскому делегаты вручат проект меморандума о сотрудничестве. В знак намерения об установке побратимских отношений между двумя городами на официальной встрече руководителям крымского Белогорска делегацией Белогорска амурского будет передан флаг Белогорска, флаг ФК «Белогорск», сувенирная продукция из серии «Город вежливых людей», фотоальбом с видами города. Кроме этого, свои подарки направили резиденты ТОР «Белогорск». В Крым отправилась продукция «Белхлеб» и амурская соя, переработкой которой занимается маслоэкстракционный завод «Амурский».

Ранее сообщалось, что в марте 2014 года в крымский город уже направлялось предложение о налаживании экономического и культурного сотрудничества. Однако тогда, в предыдущей администрации крымского муниципалитета, отклика оно не нашло. Со сменой руководства появилось новое понимание перспектив сотрудничества.

Из тысячи наиболее известных городов-побратимов лишь девять имеют одноименные пары. Три из них расположены в России (Армавир, Димитровград и Санкт-Петербург). Установление побратимских отношений между крымским и амурским Белогорсками может стать в истории современных городов четвертым случаем в России и десятым в мире. Но первым – когда одноименными городами-побратимами стали города одного государства, в данном случае – России. В настоящее время у Белогорска три города-побратима – это китайские Сыпин и Суйхуа и южнокорейский город Ансонг, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Большевик

    Большевик
    3 часа назад

    На мой взгляд, явное не целевое расходование бюджетных средств! Нормально так, на экскурсию слетать, сувенирами обменяться!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Бодрячком же были в Тобольске. Нормально всё в ЕРоссии, как в 2011-ом годе. Это у вас денег нет, а у НИХ - есть.

  • m007

    m007
    3 часа назад

    Большевик

    На мой взгляд, явное не целевое расходование бюджетных средств! Нормально так, на экскурсию слетать, сувенирами обменяться!



    Да там это ваще на широкую ногу поставлено, как я посмотрю:



    В настоящее время у Белогорска три города-побратима – это китайские Сыпин и Суйхуа и южнокорейский город Ансонг, сообщает пресс-служба

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад



    делегация Белогорска отправилась в Крым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с одноименным городом.



    Что в том Белогорске нифига нет, что в этом. Побухают - вот и все грани сотрудничества. Простолюдинам только в уши льют: там бабла нет, тут не хватает, затяните пояса потуже - враги вокруг.

  • m007

    m007
    3 часа назад



    В знак намерения об установке побратимских отношений между двумя городами на официальной встрече руководителям крымского Белогорска делегацией Белогорска амурского будет передан флаг Белогорска, флаг ФК «Белогорск», сувенирная продукция из серии «Город вежливых людей», фотоальбом с видами города. Кроме этого, свои подарки направили резиденты ТОР «Белогорск». В Крым отправилась продукция «Белхлеб» и амурская соя, переработкой которой занимается маслоэкстракционный завод «Амурский».



    По почте бы и отправили

    Че там трудоустроили 50 человек уволенных со школы или на сэкономленные на них деньги отправились отдыхать?

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