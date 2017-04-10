«Ровесники» приглашают на танец весь Благовещенск

Фото: admblag.ru

В честь своего 50-летнего юбилея 29 апреля – в Международный день танца – в амурской столице прославленный хореографический ансамбль организует масштабную акцию под названием «Танцующий город». «Ровесники» всех поколений, родители, педагоги, а также друзья коллектива пройдут большим парадом по городу и устроят танцевальный флешмоб.

В акции также примут участие организации и учреждения города, творческие коллективы из Благовещенска, городов и районов области, иностранные танцевальные группы из Мексики, Сингапура и Китая.

Специально для акции «Танцующий город» шьются костюмы, изготавливается реквизит к танцевальной программе, проходят ежедневные репетиции.

Все участники, а это порядка 3 тысяч человек, пройдут красочным парадом по улице Ленина от улицы Б. Хмельницкого до главной площади Благовещенска, где вместе исполнят общий танец. По традиции, «Ровесники», взявшись за руки, соберутся в большой круг и измерят его. Танцоры планируют «обнять» два центральных квартала города по улицам Островского – Краснофлотской – Пионерской – Ленина. А группа воспитанников и выпускников ансамбля «Ровесники» (289 человек) выстроят у сценического комплекса площади Ленина «живую эмблему» коллектива.

Одновременно на площади Ленина будут организованы выставка-распродажа сувенирной продукции с символикой города Благовещенска, различные мастер-классы и творческие площадки.

Продолжится празднование грандиозным гала-концертом Международного фестиваля танца с участием победителей областного хореографического конкурса «Область танца», приглашённых иностранных танцевальных групп, ансамбля «Ровесники». Подарком для ансамбля и всех любителей танца станет праздничный фейерверк.

После горожан и гостей Благовещенска ждет концертная программа с участием рок-группы «Перекрёсток» и выпускников ансамбля «Ровесники» в формате молодёжной дискотеки.

Напомним, проект городского общественного фонда «Ровесники» им. В. В. Белоглазова «Танцующий город» был поддержан в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2017 году.

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