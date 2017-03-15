Боевик «Форсаж–8» и три комедийных фильма: кинопремьеры недели

Фото: TopGearRussia.ru

На этой неделе благовещенцы увидят четыре кинопремьеры. Это восьмая часть популярной франшизы «Форсаж», две российские комедии «Частное пионерское. Ура. Каникулы!» и «Яна + Янко», а также французская комедия «Ой, мамочки» о матери и дочери, в одно время оказавшихся в «интересном положении». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Форсаж–8

Пристегните ремни – гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк – для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

В продолжении популярной франшизы появляется новый антигерой – впервые им стала женщина. Ее сыграла Шарлиз Терон. Именно она поставит друзей против друг друга.

Режиссер: Ф. Гэри Грей. Актеры: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон.

Фильм покажут во всех кинотеатрах Благовещенска.

Частное пионерское. Ура. Каникулы!

Российская комедия, которая вернет зрителя в советское прошлое. Действие разворачивается в 1979 году. Лучшие друзья Димка, Мишка и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море, а вместе с ними любимая собака Савва. Всего лишь за одну смену ребятам предстоит узнать, какова цена дружбы, сразиться с бандитами за сокровища, нечаянно отравить директора и заблудиться в пещерах. Ну и конечно же, их ждет первая любовь с настоящими шекспировскими страстями.

Режиссер: Александр Карпиловский. Актеры: Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Екатерина Кузнецова, Марианна Шульц.

Ленту можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Яна + Янко

Еще одно кино российского производства. Яна Титова – успешная женщина, главный редактор гламурного журнала о моде. Яну совершенно не беспокоит, что в 38 лет у неё нет ни мужа, ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так, что Яне ради пиара приходится стать приемной матерью для маленького детдомовца – цыгана по имени Янко. Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот своенравный хулиган перевернет ее жизнь вверх тормашками. Янко будет перечить своей «приемной мамочке» по каждому поводу, срывать ее светские мероприятия, мешать работе, сводить с ума наемных нянь и отваживать от Яны любовников. Но, может быть, этот несносный ребенок послан Яне судьбой не просто так?

Режиссер: Наталья Меркулова. Актеры: Олеся Судзиловская, Даниль Зинатуллин, Максим Виторган, Артур Смольянинов.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Ой, мамочки

Мадо – самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот по совпадению обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама…

Режиссер: Ноеми Саглио. Актеры: Жюльет Бинош, Камилль Коттен, Ламбер Вильсон, Катрин Жакоб.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь

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