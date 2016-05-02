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Названа причина гибели мужчины возле благовещенского ночного клуба

Названа причина гибели мужчины возле благовещенского ночного клуба

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели мужчины на перекрестке улиц Ленина и Шевченко в Благовещенске, возле одного из ночных клубов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает СУ СКР по Амурской области. С момента происшествия прошел почти год.

Как сообщало Амур.инфо, 2 мая 2016 года в Благовещенске на улице Шевченко было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В пресс-службе областного управления МВД в тот день рассказали, что по данному факту началось расследование.

По версии следствия, мужчина погиб в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 30-летним благовещенцем. Инцидент произошел 2 мая 2016 года около пяти часов утра. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт с 36-летним мужчиной, нанес тому один удар кулаком в голову «со значительной силой».

Как полагает следствие, он понимал, что в результате оппоненту будет причинен тяжкий вред здоровью. После полученного удара мужчина потерял равновесие, при падении ударился головой о тротуар. Горожанин получил травмы головы и шейного отдела спинного мозга, в результате чего наступила смерть на месте.

«В ходе следствия обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Однако следствием собран достаточный объем доказательств, который лег в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время утверждено заместителем прокурора города Благовещенска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СУ СКР по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас перекресток улиц Ленина и Шевченко в Благовещенске взят полицией под усиленную охрану. Это связано, в частности, с серьезной потасовкой, которая произошла здесь в ночь с 25 на 26 февраля 2017 года. Со слов очевидцев, группа людей в состоянии алкогольного опьянения избила молодого человека.

Просмотров всего: 3371

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Ножевые ранения не в счёт? http://asn24.ru/news/crime/24055/

  • ввввв

    ввввв
    2 часа назад

    ночные клубы-это рассадник зла и мерзости,ужасы в стиле "от заката до рассвета",некая ярмарка тщеславия и разврата человеческой животной сущности.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    ввввв

    ночные клубы-это рассадник зла и мерзости,ужасы в стиле "от заката до рассвета",некая ярмарка тщеславия и разврата человеческой животной сущности.



    а где отдыхать? в храме?

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Да как же можно отдыхать в таких местах?

    А дом,а семья? Разве что ни дома ,ни семьи,ни ответственности... Тогда там интерес один- нажраться...

  • ввввв

    ввввв
    2 часа назад

    Адольф,а что вы подразумеваете под словом отдых.Я думаю это многогранное понятие,для кого-то и в храме -отдых(душой),хотя сам я атеист.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    Запретить эти клубы, советские люди в клубы не ходят!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    paravis

    Ножевые ранения не в счёт? http://asn24.ru/news/crime/24055/



    Действительно, замнут наверное, как - нибудь.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    56 минут назад

    я считаю что клубы здесь не причем. Всё зависит от воспитания человека.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    53 минуты назад

    Дмитрий1978Запретить эти клубы, советские люди в клубы не ходят!


    Все запретить! Клубы! Интернет! Секс!

  • m007

    m007
    39 минут назад



    Названа причина гибели мужчины возле благовещенского ночного клуба



    Какая причина

    Переизбыток железа в организме?

  • m007

    m007
    35 минут назад

    А, падение с высоты человеческого роста....

  • DrDimon

    DrDimon
    13 минут назад

    m007

    Какая причина

    Переизбыток железа в организме?

    А, падение с высоты человеческого роста....



    Это вы сейчас остроумием блеснули или как?

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