Названа причина гибели мужчины возле благовещенского ночного клуба

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели мужчины на перекрестке улиц Ленина и Шевченко в Благовещенске, возле одного из ночных клубов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает СУ СКР по Амурской области. С момента происшествия прошел почти год.

Как сообщало Амур.инфо, 2 мая 2016 года в Благовещенске на улице Шевченко было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В пресс-службе областного управления МВД в тот день рассказали, что по данному факту началось расследование.

По версии следствия, мужчина погиб в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 30-летним благовещенцем. Инцидент произошел 2 мая 2016 года около пяти часов утра. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт с 36-летним мужчиной, нанес тому один удар кулаком в голову «со значительной силой».

Как полагает следствие, он понимал, что в результате оппоненту будет причинен тяжкий вред здоровью. После полученного удара мужчина потерял равновесие, при падении ударился головой о тротуар. Горожанин получил травмы головы и шейного отдела спинного мозга, в результате чего наступила смерть на месте.

«В ходе следствия обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Однако следствием собран достаточный объем доказательств, который лег в основу обвинительного заключения, которое в настоящее время утверждено заместителем прокурора города Благовещенска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СУ СКР по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас перекресток улиц Ленина и Шевченко в Благовещенске взят полицией под усиленную охрану. Это связано, в частности, с серьезной потасовкой, которая произошла здесь в ночь с 25 на 26 февраля 2017 года. Со слов очевидцев, группа людей в состоянии алкогольного опьянения избила молодого человека.

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