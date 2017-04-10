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12апреля
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Сегодня, 17:11 0

В Приморье построят японский завод по производству электромобилей из подержанных машин

В Приморье построят японский завод по производству электромобилей из подержанных машин
Фото: vladtime.ru

Компания «Сумотори» планирует построить в Приморском крае завод по производству электромобилей. Об этом было сказано на XXII Саммите губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, прошедшем в префектуре Японии Тоттори, передаёт «Российская Газета».

Предположительно, строительство завода начнётся весной 2018 года. Совместный японско-российский проект будет носить имя «Прометей». На заводах префектуры Тоттори электромобили производят в рамках японской государственной программы по поддержке производства экологичных электрических автомобилей. Префектура планирует в ближайшие годы увеличить производство электромобилей втрое.

По словам руководителя «Сумотори» Виталия Веркеенко, завод будет построен в ТОР «Надеждинская», компанией уже подача заявка на получение статуса резидента, зарезервирован участок размером в три гектара. Проект находится на стадии бизнес-планирования и проектирования.

«На первом этапе планируем производить до 5 000 автомобилей в год. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в 2018 году, когда будет готова инфраструктура ТОР», – рассказал глава компании.

Соглашение об открытии производства электромобилей из подержанных японских машин было подписано между холдингом «Сумотори» и японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. в ноябре 2016 года в Токио.

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#Дальний Восток #производство #строительство #технологии #транспорт

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