В Кубке Дальнего Востока примут участие пять команд и только одна из них – амурская

Футбольный клуб «Белогорск» – единственный из Амурской области – примет участие в Кубке Дальнего Востока, сообщает «Футбол-ДВ». Соревнования пройдут с 1 по 7 мая в Комсомольске-на-Амуре, в нем примут участие пять команд – на одну меньше, чем в последние три года. Три из пяти – команды из Комсомольска-на-Амуре.

Играть в турнире будут действующий обладатель Кубка «ДСИ», чемпион третьего дивизиона «Белогорск», молодежные команды «СКА Хабаровск» и «Смены», а также чемпион Комсомольска-на-Амуре «Нефтяник». Турнир пройдет в один круг. Все матчи состоятся на стадионе «Металлург». В ближайшие дни календарь будет утвержден.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2016 году в Кубке участвовали шесть команд. Поскольку он проводился в Амурской области, то в турнире было сразу три амурских клуба – «Благовещенск», Белогорск» и «Свободный». Также по шесть команда в дальневосточном Кубке играли в 2015-м и 2014-м годах. А вот в 2013 году Кубок был еще более камерным, чем сейчас – четыре команды.

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