Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:09 0

В Приамурье 13 апреля взвоют сирены

В Приамурье 13 апреля взвоют сирены
Фото: усинск.онлайн

В четверг, 13 апреля, в Амурской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Мероприятие пройдет в связи с приближением весеннего половодья и началом пожароопасного периода.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, проверка будет проходить с 10:00 до 11:00. На 2-3 минуты включатся электросирены, в теле- и радиоэфирах передадут сообщения с предупреждениями.

Предыдущая проверка системы оповещения проходила в Амурской области 16 февраля.

Просмотров всего: 157

#МЧС

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

На тушение пожаров в Магдагачинский район выехал федеральный резерв авиалесоохраны
В России и мире

При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек (видео)
В России и мире

На Камчатке после схода лавины пропали люди
Происшествия 1

В Амурской области пожарным пришлось шесть раз за сутки выезжать на ликвидацию палов

9 апреля, 13:22