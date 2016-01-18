В Приамурье 13 апреля взвоют сирены

Фото: усинск.онлайн

В четверг, 13 апреля, в Амурской области состоится плановая проверка системы оповещения населения. Мероприятие пройдет в связи с приближением весеннего половодья и началом пожароопасного периода.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, проверка будет проходить с 10:00 до 11:00. На 2-3 минуты включатся электросирены, в теле- и радиоэфирах передадут сообщения с предупреждениями.

Предыдущая проверка системы оповещения проходила в Амурской области 16 февраля.

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#МЧС

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