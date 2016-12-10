В Приамурье убрали вводивший в заблуждение людей дорожный указатель

Фото: vk.com/blagalive

Работники ГКУ «Амурупрадор» убрали дорожный указатель на трассе Введеновка – Февральск – Экимчан, который вводил в заблуждение водителей. Ранее сообщалось, что этот указатель находится неподалеку от города Циолковский. На странный объект обратили внимание пользователи соцсетей.

Как сообщает пресс-служба минтрансстроя Амурской области, этот указатель находился не возле Циолковского, а на автомобильной дороге регионального значения Введеновка – Февральск – Экимчан. На участке, где располагался указатель, сейчас ведутся дорожные работы.

«Каркас был сделан из старых дорожных знаков, а сверху обтянут специальной пленкой. Информационные знаки обозначали паспорт объекта с указанием сроков и наименованием подрядной организации. Неизвестные содрали пленку, а каркас остался», – объяснил появление необычного объекта главный инженер ГКУ «Амурупрадор» Константин Тишков. Фактически был совершен акт вандализма.

Сейчас дорожный указатель, вводивший автомобилистов в заблуждение, демонтирован. Ему на замену придет информационный щит о проводящихся дорожных работах.

«Хищение дорожных указателей, барьерных ограждений, разбивание и закрашивание комплексов видеофиксации, обстрелянные и загнутые знаки – проблема, с которой мы ежедневно сталкиваемся на региональных дорогах области. Умышленное уничтожение, повреждение дорожного имущества наносят дорожному хозяйству значительный материальный ущерб, на возмещение которого расходуются государственные средства», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Только за март текущего года на автомобильных дорогах области ГКУ «Амурупрадор» выявлены хищение шести дорожных знаков, порча двух информационных щитов. В 2016 году в Шимановском районе комплекс видеофиксации был обстрелян, в городах Свободный, Зея, Благовещенск и Белогорск в комплексах видеофиксации разбили стекла.

Просмотров всего: 607

#транспорт

распечатать