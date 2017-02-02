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Благовещенская школа № 5 отметила 85-летие

Благовещенская школа № 5 отметила 85-летие
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В среду, 12 апреля, школа № 5 в Благовещенске отметила юбилей. Учебному учреждению исполнилось 85 лет. Это одна из старейших школ областного центра.

О работе школы № 5 знают не только на территории Амурской области, но и далеко за ее пределами. Учебное заведение регулярно становится победителем и призером всероссийских конкурсов. Так, в 2017 году школа стала лауреатом всероссийской выставки образовательных учреждений.

На торжественном праздновании юбилея министр образования и науки области Марина Селюч вручила директору школы № 5 сертификат на мобильный компьютерный класс.

«Школа № 5 – это школа, которая умеет чтить традиции. На протяжении 56 лет она носит имя нашего великого космонавта Юрия Гагарина. Школа № 5 – это школа инновационная. Она является победителем конкурса среди образовательных организаций, активно внедряющих инновационные программы. Выпускники пятой школы работают во всех территориях РФ и прославляют наш амурский край. Учителя этого учреждения – профессионалы своего дела, которые стараются не только дать школьнику качественное образование, но и сделать так, чтобы он вырос настоящим человеком. Каждый третий ребенок этой школы участвует в больших мероприятиях, которые проводятся на уровне области и страны. Каждый третий учитель имеет высшую квалификационную категорию. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех педагогов, которые уделяют большое внимание развитию образования Амурской области. Своим примером вы показываете, как в наше непростое время нужно вместе работать и постигать все новое», – сказала Марина Селюч.

Грамотами губернатора поощрены учителя математики Нина Белоусова и Галина Безусая, а также учитель английского языка Светлана Брегадзе. Кроме того, почетной грамотой министерства образования и науки Амурской области награждена учитель русского языка и литературы Александра Щукина. Десять педагогов получили благодарственные письма председателя законодательного собрания области и мэра Благовещенска.

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#праздники #школа

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    44 минуты назад

    Забирайте назад свое здание у БГС...И тогда не придется врать что вам 85 вместо 15.

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