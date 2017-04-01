Благовещенцы перепутали Юрия Гагарина и Алексея Леонова: опрос прохожих

56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, а Советский Союз завоевал статус космической державы. В наши дни звание «космической» присваивают и Амурской области. Корреспондент «Альфа-канала» решил спросить у благовещенцев, насколько, по их мнению, обосновано это утверждение, а также проверить их знания.

– Обоснованно ли называть Амурскую область космической?

«Я думаю, необоснованно. Потому что строительство космодрома еще не дает, я так думаю, ей статуса космической. Для этого нужно сделать еще запусков. Открыть какую-то школу здесь для того, чтобы учить космонавтов», – сказал благовещенец.

«Какая она космическая? Зачем здесь космодром строят? Строили бы где-то на севере, где народу мало», – высказалась пенсионерка.

«Наверное, частично обоснованно. Тут же космодром все-таки», – ответила горожанка.

«Думаю, нет. Почему космическая? Даже ступор какой-то. Космодром строится, но у нас много что еще строится. У нас очень много магазинов. Мы же область магазинной не называем», – отметила прохожая.

«Почему нет? Нормально. У нас космодром, он давно. Статус был военный, сейчас гражданский. Пуск был произведен. Область космическая вполне», – поделился мужчина.

– Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос?

«Юрий Гагарин первый – 12 апреля 1961 года. А нет, перепутал. В открытый космос Леонов первый вышел», – рассказал благовещенец.

«А бог его знает. Ну не я точно!», – сказал другой горожанин.

«Ну, Леонов. Запишите», – ответил прохожий.

«Гагарин вокруг Земли, а Леонов – первый в открытый космос», – добавила благовещенка.

«Юрий Алексеевич Гагарин», – сказал мужчина.

«Юрий Гагарин. А нет, не он. Не помню», – поделилась девочка.

«Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года», – ответила прохожая.

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#космос #праздники

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