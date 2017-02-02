Благовещенский «Театр+» готовит постановки, в которых зрители будут сидеть на сцене

«Театр+» Амурской областной филармонии устроил открытую репетицию. Режиссер Светлана Шеломихина и юные актеры готовят новый проект, который называется «Литературная среда». Серию театральных постановок покажут в апреле и мае. Пройдут они в необычном для традиционного театра формате.

Произведения Корнея Чуковского как нельзя лучше подходят для популярного нынче театрального приема – иммерсивности. Во время его использования зритель вовлекается в театральное действие вместе с актером.

«Сейчас они мухи. А уже через минуту станут таракашками, букашками, бабочками, "которые крылышками машут". Дети от такого разнообразия ролей просто в восторге», – считает участница творческой студии «Театр+» Диана Козлова.

Так создается спектакль. То, что раньше было скрыто от посторонних глаз, теперь можно увидеть. Театры стали практиковать открытые репетиции. Тогда и понимаешь, насколько сложно работает этот творческий механизм.

Проект «Литературная среда» состоит из трех постановок. И на всех зрители будут сидеть прямо на сцене. Находясь на одном уровне с артистами, они делят с ними эмоциональное пространство.

«Зритель и исполнитель разговаривают по душам, то есть такая маленькая камерная, когда глаза в глаза и я хочу эмоции. Когда мы далеко – эмоция приходит в конце – вместе с аплодисментами, а когда мы здесь, рядом, то энергия летает», – поясняет принцип нового формата режиссер творческой студии «Театр+» Светлана Шеломихина.

Кроме сказок Чуковского, артисты покажут «Горькие шанежки» Бориса Машука. Спектакль посвятили детям войны. Он будет во многом автобиографичен – автор описал своих родных, ребята покажут эти образы.

Труднее всего сейчас с третьей постановкой: «Евгений Онегин». Сразу оговорка: это не костюмированный спектакль. Ребята читают роман в стихах. Почти всё произведение. Без двух глав. Это подробное погружение в пушкинский текст, который при близком рассмотрении оказывается интересным и понятным.

«Нам была очень близка жизнь светского общества – как они себя вели, очень было интересно посмотреть, как они собирались, как сплетничали о жизни Онегина, о жизни Татьяны Лариной», – рассказала участница творческой студии «Театр+» Дарья Ткачук.

Творческая студия «Театр+» создана в детской областной филармонии в 2005 году. Ее бессменный руководитель и режиссер – Светлана Шеломихина. Вместе с педагогами по сценической речи и театральному мастерству она обучает сегодня 80 юных артистов. И всё время они придумывают новые формы работы.

«Для меня тоже было откровение сегодня. Я, впервые присутствовала на такой репетиции и еще раз убедилась, какие талантливые у нас дети: как они мыслят, существуют, удивляют и впечатляют», – призналась директор филармонии Ольга Смирнова.

Чтобы еще сильнее впечатлить, всё, что было показано на репетиции, дополнят светом, музыкой и костюмами. Спектакли нового театрального проекта покажут 19 апреля, 10 и 17 мая.

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