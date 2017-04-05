Китай построит аэродром в Антарктиде в 2018 году

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Строительство китайского аэродрома на ледяном щите в Антарктиде начнется к 2018 году. Об этом рассказал замдиректора китайского Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бо, передаёт РИА Новости.

«В начале аэродром будет иметь только взлётно-посадочную полосу, поэтому строительство будет лёгким – нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии», – отметил Сунь Бо, добавив, что аэродром будет расположен возле китайской арктической станции «Чжуншань».

Он также подчеркнул, что в будущем Китай построит другие ВПП, чтобы аэродромом могли пользоваться и большие самолёты – не оборудованные специальными лыжами.

В минувший вторник, 11 апреля, завершилась 33-я арктическая экспедиция Китая, которая началась 2 ноября прошлого года. Ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») с 256 участниками экспедиции за 161 день преодолел около 31 тысячи морских миль.

В ходе экспедиции «Сюэлун» посетил все четыре китайские научные станции в Антарктиде – «Чанчэн», «Чжуншань», «Кунлунь» и «Тайшань».

В конце декабря 2016 года КНР начала строительство первого отечественного ледокола. Сейчас у Китая имеется научно-исследовательское судно ледового класса «Сюэлун», построенное на Украине в 1993 году. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займёт около двух лет.

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#Китай #строительство #транспорт

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